Ковтун стал тренером «Урала»

Ну костолом - этого не отнять, ну а кто тут ситуацию и внутреннюю кухню Урала знает?
Вот то то же, может как раз "костолом" и нужен в раздевалку Урала.
Сначала пару травм игроки получат, а там смотри и забегают пуще прежнего, когда вылечатся )))
А голешник ШИКАРДОСНЫЙ какой он в сборной забил помните? в свои ворота который, рыбкой головой? ну красота же )))
В тренерском штабе «Урала» пополнение. Новым помощником Дмитрия Парфенова стал бывший защитник сборной России Юрий Ковтун.
«Желаем Юрию Ковтуну успешной и продуктивной работы в «Урале»!» – написала пресс-служба уральцев.
- Ранее Ковтун работал тренером в «Динамо».
- В качестве игрока Ковтун три раза становился чемпионом России в составе «Спартака».
- «Урал» в РПЛ идет девятым – выше «Спартака».