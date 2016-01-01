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    Ковтун стал тренером «Урала»

    В тренерском штабе «Урала» пополнение. Новым помощником Дмитрия Парфенова стал бывший защитник сборной России Юрий Ковтун.

    «Желаем Юрию Ковтуну успешной и продуктивной работы в «Урале»!» – написала пресс-служба уральцев.

    • Ранее Ковтун работал тренером в «Динамо».
    • В качестве игрока Ковтун три раза становился чемпионом России в составе «Спартака».
    • «Урал» в РПЛ идет девятым – выше «Спартака».

    Источник: твиттер «Урала»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6431

      FanatSerj 10 минут назад

      Ну костолом - этого не отнять, ну а кто тут ситуацию и внутреннюю кухню Урала знает?
      Вот то то же, может как раз "костолом" и нужен в раздевалку Урала.
      Сначала пару травм игроки получат, а там смотри и забегают пуще прежнего, когда вылечатся )))
      А голешник ШИКАРДОСНЫЙ какой он в сборной забил помните? в свои ворота который, рыбкой головой? ну красота же )))

      0
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      Рейтинг: +1503

      playsh 20 минут назад

      Этот бездарь ещё дышит?С поля без карточки не уходил.Скольких соперников переломал-перекалечил,не счесть.
      Серхио Рамос перед Ковтуном просто святой мальчик.

      0
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      Рейтинг: +58

      markel38 1 час назад

      костолом в деле !

      1
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      Рейтинг: +635

      Пельш 1 1 час назад

      Ну что же, посмотрим!

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