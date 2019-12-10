Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Синиша Михайлович
Главные новости
Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
16:58
Объявлены судьи на решающие матчи Fonbet Кубка России
16:53
«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
2
16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
17:00
Реклама
Кто победит в матче «Милан» – «Наполи»? Забьет ли Хвича? Делайте ставки, получив 2000 рублей бесплатно
Больше новостей, фото и видео в нашем телеграм-канале. Присоединяйтесь!
16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
1
16:27
Конкурс прогнозов
Сможет ли Лэмпард удивить Анчелотти этим вечером? Предскажите исход матча и выиграйте до 12000₽
16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
1
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
6
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
3
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
6
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
Реклама
Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сегодня! Делайте ставки, получив до 17000 рублей бесплатно
12:55
Видео
Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
Оффтоп
Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
2
12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
3
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
12
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
Все новости
3
теста для вас
1
Какой вы футболист?
2
Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
3
Уехал футболист из РПЛ или нет?
Синиша Михайлович - статьи
Тренер
Имя
Синиша
Фамилия
Михайлович
Гражданство
Сербия
Дата рождения
20 февраля 1969
Статистика
Новости
Статьи
Посты
10.12.2019 12:46
«Я чувствовал себя защищенным в своем мире, мире футбола». Когда футбол и поддержка сильнее смертельной болезни
Синиша Михайлович победил лейкемию.
9
01.11.2019 13:15
Три сенсационных клуба Европы, которые вы не замечаете
Стильные, невезучие, свежие.
2
29.06.2018 16:00
7 свежих историй, которые вы пропустили из-за ЧМ
«Милан» убрали из еврокубков, «Реал» купил украинца, над «Спортингом» снова смеются.
23
09.01.2017 10:00
Исчадие Адем. Почему «Спартаку» нужно бояться прихода Льяича
Адем Льяич проводит классный сезон в «Торино» и может перейти в «Спартак». «Бомбардир» рассказывает, почему покупка скандального игрока может поставить крест на чемпионских амбициях красно-белых.
4
25.05.2016 21:00
Бэйл провоцирует «Атлетико» перед финалом. «Ростов» сотрясают финансовые проблемы. Дайджест событий дня
Муса – в шаге от перехода в «Лестер». Нойштедтер стал россиянином. Джака – игрок «Арсенала». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
9
22.04.2016 09:10
Почему все ненавидят «Милан»
Откровенное вранье руководства, неуважение к тренерам, загубленные карьеры и угробленные таланты – все это нынешний «Милан». «Бомбардир» находит причины и факты, доказывающие, что этот клуб больше нельзя любить.
11
12.04.2016 21:10
Михайлович уволен из «Милана». Неймар выдвинул требования «Барселоне». Дайджест событий дня
Футболисты «Мордовии» не получают зарплату. «Ювентус» и «Реал» договариваются по Морате. В «Лестер» могут перейти игроки «Шахтера». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
6
09.01.2016 19:30
«Рома» - «Милан». Гарсия vs Михайлович
Центральная игра 19-го тура Серии А рискует стать последней для главных тренеров «Ромы» и «Милана». «Бомбардир» рассказывает о том, за счет чего наставники будут исправлять положение и радовать болельщиков.
1
01.12.2015 14:10
Какого тренера пора увольнять. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Тренер «Валенсии» Нуну Эшпириту Санту ушел в отставку. Продолжают набирать ход слухи о скором увольнении из «Ромы» Руди Гарсии. «Бомбардир» предлагает своим читателям выбрать наставников, которые должны покинуть свой пост прямо сейчас.
11
30.11.2015 14:35
Спектакль в Борнмуте, отставка Нуну. Главные события европейского уик-энда
Охотничий инстинкт Обамеянга, преображение «Милана» и продолжение скандала с Вальбуэна. «Бомбардир» рассказывает о самом главном, чем запомнились футбольные выходные в Европе.
1
26.10.2015 09:00
16-летний голкипер «Милана» и преображение «Ювентуса». Главные события 9-го тура итальянской Серии А
«Фиорентина» оказалась не готова к роли лидера, «Ювентус» наконец-то сыграл без нервов, «Милан» победил с 16-летним вратарем в основе. «Бомбардир» представляет события, которые внесут 9-ый тур Серии А в историю итальянского футбола.
1
25.10.2015 12:00
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» и другие суперматчи выходных
Лидеры Примеры схлестнутся в очном противостоянии. Гладбахская «Боруссия» попробует остановить «Шальке». Команда Венгера снова покажет новое лицо. «Бомбардир» рассказывает о том, что интересного подарит нам предстоящий футбольный уик-энд.
5
19.10.2015 13:00
Поражение «Фиорентины» и полтысячи для де Росси. Главные события 8-го тура итальянской Серии А
Второй человек в «Роме» празднует юбилей, «Интер» становится еще богаче, «Фрозиноне» поднимается с колен. «Бомбардир» встречает новый тур чемпионата Италии, который вернулся с перерыва на матчи сборных.
05.10.2015 15:00
День, когда «Милан» остановился. Главные события 7-го тура итальянской Серии А
«Карпи» одержал первую победу, «Фиорентина» стала единоличным лидером чемпионата, а «Милану» надоело подниматься с колен. «Бомбардир» рецензирует все, что увидел новом туре чемпионата Италии.
2
04.10.2015 09:40
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед», «Бавария» - «Боруссия Д», «Атлетико» - «Реал» и другие суперматчи выходных
ЦСКА попробует прервать неудачную серию в играх с «Динамо». В ливерпульском дерби обозначился неожиданный фаворит. «Бомбардир» рассказывает о том, что интересного подарит нам ближайший футбольный уик-энд.
3
Предыдущая
1
2
Следующая
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение