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Диего Марадона
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
16:58
Объявлены судьи на решающие матчи Fonbet Кубка России
16:53
«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
2
16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
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16:32
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Диего Марадона - статьи
Тренер
Имя
Диего
Фамилия
Марадона
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
30 октября 1960
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Сегодня, 10:04
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
Мнение Марко Ацци из La Repubblica.
20.03.2023 12:03
Как живет пацан, который одновременно сын Агуэро, внук Марадоны и крестник Месси
Папа с мамой давно порвали. Приходится жить на две семьи
10.03.2023 14:00
Мы попросили искусственный интеллект назвать пять лучших матчей в истории футбола – вот его варианты: заруба «Ливерпуля» в ЛЧ и много финалов ЧМ
Рейтинг от ChatGPT.
18.12.2022 21:48
Марадона ругал тренера Аргентины и сомневался в его компетентности: сейчас он победил на ЧМ и посвятил победу Диего
«Я чувствую его поддержку».
30.09.2021 15:57
Как Марадона с «Наполи» играл против «Спартака». Попал на закрытую Красную площадь и получил от Черчесова тархуновую водку
Целая история.
10.02.2021 22:26
В деле о смерти Марадоны уже пять подозреваемых. Врач и психиатр подделывали справки, медсестра – соврала о проверке здоровья
Кто-то из них виновен?
28.12.2020 18:26
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
Единственное место, где нет кое-чего.
01.12.2020 17:40
Символ Марадоны – песня Live is Life. Под нее он культово разминался и танцевал на свадьбе. Сейчас она везде
Один из секретов песни – она не записалась с первого раза.
30.11.2020 17:58
Марадона признал сына от любовницы из Неаполя, когда тому уже было 30. Драма про алименты, слезы, футбол и внука
«Я бы отдал жизнь, чтобы видеть тебя счастливым».
27.11.2020 14:15
Похороны Марадоны испортили беспорядки и стычка с полицией. И сотрудник похоронного бюро, который сфотографировался с телом
Не смогли спокойно попрощаться.
26.11.2020 16:02
Марадона и Россия: уважал Путина, чуть не пришел в «Уралан» и испортил отношения с боссами «Наполи» после матча со «Спартаком»
Еще задумывался о получении российского гражданства.
17
26.11.2020 01:04
Я помню игру Марадоны. Поэтому говорю: он не шут и наркоман, а великий творец
Колоссальная потеря для спорта и мира.
25.11.2020 22:42
Великие считали его величайшим. Истории и слова о Диего Марадоне
«Он наконец обретeт спокойствие в руках Бога».
7
19.11.2020 18:48
Тот самый гол Марадоны рукой вблизи засняли два фотографа. Один бился за авторские права, второй снимал вслепую
Третий фотограф всех обманул и с позором сбежал.
27.06.2018 10:02
Марадоне стало плохо на матче с Нигерией. Как он?
Диего оставил все на трибунах.
7
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