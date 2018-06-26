Марадона на трибуне затмил даже Месси. Безумие

Диего Марадона присутствует на каждой игре группового этапа с участием Аргентины. Во время первого матча он курил сигару, хотя это запрещено. После игры с Хорватией Марадона загрустил, но победная встреча с Нигерией его взбодрила.
Перед матчем Диего заметили вот с такой вещью:
Дальше ему просто было весело:
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— Special agent Dale Cooper (@glicinmoyovso) 26 июня 2018 г.
Получились забавные кадры
Потом Диего немного задремал.
Но с появлением камеры пробудился.
Реакция на второй гол аргентинцев.
Теперь над ним все смеются больше, чем радуются классной игре Месси. Зато Аргентина с четырьмя очками пробилась в плей-офф.