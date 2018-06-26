Марадона на трибуне затмил даже Месси. Безумие

Он кричал, спал и показывал средние пальцы.

Диего Марадона присутствует на каждой игре группового этапа с участием Аргентины. Во время первого матча он курил сигару, хотя это запрещено. После игры с Хорватией Марадона загрустил, но победная встреча с Нигерией его взбодрила.

Перед матчем Диего заметили вот с такой вещью:

Дальше ему просто было весело:

twit text — Special agent Dale Cooper (@glicinmoyovso) 26 июня 2018 г.

Получились забавные кадры

Потом Диего немного задремал.

Но с появлением камеры пробудился.

Реакция на второй гол аргентинцев.

Теперь над ним все смеются больше, чем радуются классной игре Месси. Зато Аргентина с четырьмя очками пробилась в плей-офф.

Текстовый онлайн матча Нигерия – Аргентина