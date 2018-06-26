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    Марадона на трибуне затмил даже Месси. Безумие


    3
    Голосов: 12
    26.06.2018 22:05
    Он кричал, спал и показывал средние пальцы.

    Диего Марадона присутствует на каждой игре группового этапа с участием Аргентины. Во время первого матча он курил сигару, хотя это запрещено. После игры с Хорватией Марадона загрустил, но победная встреча с Нигерией его взбодрила.

    Перед матчем Диего заметили вот с такой вещью:

    Дальше ему просто было весело:

    Получились забавные кадры

    Потом Диего немного задремал.

    Но с появлением камеры пробудился.

    Реакция на второй гол аргентинцев.

    Теперь над ним все смеются больше, чем радуются классной игре Месси. Зато Аргентина с четырьмя очками пробилась в плей-офф.

    Текстовый онлайн матча Нигерия – Аргентина

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3 Голосов: 12
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +452

      тёска 27 июня 2018, 23:24

      А мозг от кокса подгорел слегка,по манерам очень заметно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 27 июня 2018, 20:05

      Болейте дальше Диего Армандо Марадона! ))))

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 27 июня 2018, 18:00

      Великие люди всегда под прицелом камер...если бы за обычными людьми столько же следили и ловили бы любое неадекватное движение на камеру...мы бы очень много о себе узнали нового и не приятного!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +379

      o33uk 27 июня 2018, 15:37

      Видимо Диего без дозы не может смотреть игру сборной,а ещё про наших что говорят.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +379

      o33uk 27 июня 2018, 15:31

      Диего красавец, настоящий король, не то что Пеле вечно чопорный пресный и скучный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Kpitik2008 27 июня 2018, 12:50

      Ему медики, что-то вкололи...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +358

      Shak71 27 июня 2018, 10:39

      клоун обдолбыш - посмешище

      3
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      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Shak71 27 июня 2018, 12:29

      Кто ты такой, чтобы судить гения????????? Или ты о себе писал?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +358

      Shak71 > sochi-2013 27 июня 2018, 12:39

      кто он такой, чтобы себя так вести! Гением он был когда в футбол играл, а не жрал кокс ведрами до передозов, а тыкать всем факи на весь стадион с женщинами и детьми, поступок явно недостойный, как ты выразился гения

      3
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      ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > sochi-2013 27 июня 2018, 13:22

      В чем сейчас его гениальность? Если он когда то хорош играл в футбол - теперь значит ему все позволено?? На футбол ходят не только мужики, но и женщины с детьми.........

      2
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      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Shak71 27 июня 2018, 13:54

      Ведра ты ему подносил? Да, он не прав, но пнув "мертвого льва", ты не станешь "великим охотником", а вот Табаки (если знаешь кто это) уже стал!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Артурка32 27 июня 2018, 13:55

      Ты тоже почитай, что я шпаку написал.

      0
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      Рейтинг: +358

      Shak71 > sochi-2013 27 июня 2018, 13:59

      уже подтвердили кстати, что это передозик выплыл у старикана) Ты сам задавал вопрос - кто ты чтобы судить гения - сам же пишешь, что "Да, он не прав" - то есть себе это позволить ты можешь)

      1
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      Рейтинг: +379

      o33uk > Артурка32 27 июня 2018, 15:36

      Вообще тупой аргумент про женщин и детей, ты это говоришь живя в обществе где по телеку голые зады показывают, где разрешены гей парады и тд..
      Да пусть такие как Диего раз в год покажут палец чем смотреть на всякую Кончиту бородатую делать вид что все добренькие.

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > o33uk 27 июня 2018, 15:44

      Смотри поменьше телевизор))) всяких кончит бородатых видеть не будешь и зады голые)

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 27 июня 2018, 10:02

      Диего то за Албанию, как на фото видно)

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      Рейтинг: +52

      paNYA020294 27 июня 2018, 09:09

      Величайший!

      0
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      Рейтинг: +23

      rus333 27 июня 2018, 08:59

      Сейчас дед просто отрывается, не нужно его воспринимать всерьез.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > rus333 27 июня 2018, 09:01

      Он всегда был таким.

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