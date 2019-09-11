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Леонид Слуцкий
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
1
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
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15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
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14:27
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Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
1
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
3
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
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11:04
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В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
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10:53
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Леонид Слуцкий - посты
Тренер
Имя
Леонид
Отчество
Викторович
Фамилия
Слуцкий
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 мая 1971
Статистика
Новости
Статьи
Посты
11.09.2019 19:04
Вячеслав Караваев перешeл в Зенит за деньгами
«Зенит» посредством своего официального сайта объявил о переходе из «Витесса» защитника Вячеслава Караваева.
02.06.2019 11:13
Леонида Слуцкого крышуют РУССКИЕ в Голландии
Оказывается у Голландского клуба Витесс русские корни и возможно Леонид Слуцкий не просто так стал главным тренером в этой команде. Смотрите видео и делайте выводы сами. Везде русские -одним словом.
30.05.2019 17:04
Артем Дзюба перейдет в Английский клуб
Артем Дзюба и вправду собрался в Англию. Хочет Артем перейти в Английский клуб уже и агента себе нашел. Агент самого Роналду. Знаете что я думаю ведь тут самое главное чтобы про Дзюбу потом не писали в интернете то что пишут сейчас про Леонида Слуцко
29.05.2019 21:02
Фаны Витесса выпроваживают Леонида Слуцкого
К огромному разочарованию своих болельщиков Витесс Леонида Слуцкого уступил дома «Утрехту» со счетом 0:2 в ответном матче плей-офф за дополнительную путевку в Лигу Европы, и в следующем сезоне останется без еврокубков. Фаны команды не довольны
11.01.2018 17:00
Сколько можно было заработать на «Халле» Слуцкого
Российский тренер провалился в Англии, но стал настоящей находкой для ставок.
21
31.08.2017 19:39
Футбол без мата – как солдат без автомата.
Самые жесткие высказывания игроков и тренеров, судей в российском футболе за последние пару лет.
1
23.07.2017 00:48
Взбесившийся антивирус. Почему об игре ЦСКА пишут ерунду
Блог «Андре Андре» о странной реакции экспертов на матч ЦСКА – «Локомотив».
21.07.2017 22:41
Армейский круговорот. Ждёт ли ЦСКА провал в еврокубках?
По следам матча ЦСКА – Локомотив
11.06.2017 13:01
Почему у Слуцкого может получиться в «Халл Сити» вопреки ожиданиям провала
Новым главным тренером английского «Халл Сити» стал хорошо знакомый российским болельщикам Леонид Слуцкий. Мнений о том, как российский специалист проявит себя на Туманном Альбионе много – я же хочу высказаться за то, что у Слуцкого есть шанс проявит
20.04.2017 00:50
Уж сколько раз твердили миру…
Ложка трезвости в хмельной волне лести дебютанту Слуцкому
28.03.2017 15:11
Что завтрашние газеты напишут о матче Россия – Бельгия
Во вторник сборная России проведет очередной товарищеский матч и откроет для себя стадион «Фишт» в Сочи. Блог «Бескрайний нападающий» уже изучил завтрашнюю прессу и предлагает обзор самых интересных текстов.
28.12.2016 12:00
«Это’О пел: «Дагестан, вперед!» Сердер Сердеров – об «Анжи» и приглашении в «Ювентус»
Сердеров поиграл в ЦСКА и «Анжи», но уехал в Европу. Нападающий болгарской «Славии» рассказал Александру Плеханову, как в дубле «армейцев» ему не давали играть, а в «Анжи» звезды прикалывались на тренировках.
13
08.12.2016 16:00
КВН, ЧГК и другие клубы для Слуцкого
Леонид Слуцкий и ЦСКА решили расстаться. Поездка со сборной во Францию подпортила имидж Леонида Викторовича как тренера, но клубов, в которых его встретят с распростертыми объятьями, хватает.
6
06.12.2016 16:05
Почему ЦСКА обыграет «Тоттенхэм» в последнем туре группового этапа Лиги Чемпионов
Групповой этап Лиги Чемпионов вступает в свою решающую фазу, именуемую «последний тур». В это время здесь решается судьба многих команд, в том числе и московского ЦСКА, который еще может выйти в Лигу Европы.
02.12.2016 13:53
Уйти, нельзя остаться
Блог «Мысли в слух» советует Леониду Слуцкому побыстрее покинуть ЦСКА. И даже знает команды, в которых он бы точно пригодился.
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