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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
16:53
«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
1
16:27
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Все новости
16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
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15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
1
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
6
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
3
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
4
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:55
Видео
Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
Оффтоп
Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
2
12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
3
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
12
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
2
11:04
Фото
В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
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10:53
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Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
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Юрген Клопп - посты
Тренер
Имя
Юрген
Фамилия
Клопп
Команда
Ливерпуль
Гражданство
Германия
Дата рождения
16 июня 1967
Статистика
Новости
Статьи
Посты
23.09.2019 19:31
Вирджил ван Дейк / Лучшие по версии ФИФА
The Best FIFA Football Awards 2019. Церемония вручения наград лучшим футболистам мира по версии FIFA.
14.09.2019 14:45
Дети Ливерпуля Салах и Мане
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах необычным видеороликом объяснил, что между ним и его одноклубником Садио Мане нет никакого недопонимания и вражды.
21.08.2019 21:09
Валерий Лобановский и топ 50 величайших тренеров в истории
Валерий Лобановский вошел в рейтинг топ-50 лучших тренеров в истории футбола по версии 90min
08.06.2019 17:47
Садьо Мане хотел купить Спартак Москва
Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане рассказал, что в период выступления за «Ред Булл Зальцбург» его хотел подписать московский «Спартак». Садьо Мане: «Зальцбург» хотел продать меня в «Спартак». Я мечтал играть в лучших лигах и сказал «нет»
02.06.2019 11:39
Тоттенхэм – Ливерпуль обзор. Кинси Волански
Короткий обзор матча Тоттенхэм – Ливерпуль. Скучный финал спасла девушка которая выбежала на поле – Кинси Волански ( Kinsey Wolanski ). Если бы не она, то интернет сегодня так бы не гудел. Ну праздновали бы логичную победу Ливерпуля в финале ЛЧ и вс
01.06.2019 19:04
Тактическое превью финала ЛЧ Тоттенхэм – Ливерпуль
Сегодня 1 июня 2019 года состоится Финал ЛЧ в Мадриде. Тоттенхэм – Ливерпуль. Английский финал с многими не известными. Я рассказал в данном ролике три важных тактических момента на которые стоит обратить свое внимание. Превью матча – одним словом.
01.06.2019 16:08
Смешная история с фанатами Ливерпуля по дороге на финал Лиги Чемпионов
Багаж фанатов «Ливерпуля» пострадал из-за поломки туалета Для некоторых болельщиков «Ливерпуля» поездка в Мадрид на финал Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» получилась мокрой — багаж фанатов пострадал из-за неисправного туалета. Смешная история.
13.05.2019 20:21
Золотой матч Ливерпуль – Манчестер Сити или 11 чемпионских миллиметров. Новости футбола
Всем привет. Украшением сезона в Английской премьер лиги был бы матч Ливерпуль – Манчестер Сити. А то складывается такое чувство что точка в чемпионской гонке не поставлена. Манчестер Сити стал чемпионам благодаря 11 миллиметрам в игре с Ливерпулем.
13.05.2019 18:34
Спартак бросил вызов Ливерпулю. Новости футбола сегодня
Всем привет. Московский Спартак бросил вызов английской команде и эта команда Ливерпуль. Да – да вы не ослышались. Просто бразильский защитник Спартака в одном из интервью заявил что дома на Спартак Арене можем и Ливерпуль по полю погонять.
08.05.2019 18:56
Жозе Моуриньо о матче Ливерпуль Барселона 4-0 и работе Юргена Клоппа.
Португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов (4:0, 4:3 по сумме двух матчей). Так же Моуриньо сказал свое мнение о тренере Ливерпуля Юргене Клоппе.
07.05.2019 20:02
Ливерпуль – Барселона обзор матча. Полуфинал Лиги Чемпионов. Новости футбола сегодня
Ливерпуль – Барселона обзор матча. Полуфинал Лиги Чемпионов. Новости футбола сегодня. 7 мая 2019 года. 22:00. Ливерпуль. Стадион «Энфилд» Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч (первый матч – 0:3)
04.05.2019 11:02
Жозе Моуринью против Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы. Новости футбола
Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после полуфинала Лиги чемпионов высказался о работе Юргена Клоппа в «Ливерпуле» и Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
02.05.2019 18:52
Барселона – Ливерпуль обзор матча. Ноу Камп обиделся на Клоппа
Барселона – Ливерпуль обзор матча Лиги Чемпионов. Кстати вы знали что стадион Барселоны Ноу Камп обиделся на Клоппа и забрал всю магию атаки у команды Ливерпуль ? Если не знали смотрите ролик.
26.09.2017 21:20
Какие перспективы у английских клубов в ЛЧ?
Уже 5 лет клубы из АПЛ не выигрывали ЛЧ. Да и в полуфинале были последний раз 3 года назад. Как же изменится ситуация в этом году?
26.06.2017 01:14
Дважды в одну лигу переходят. Возвращение «Египетского Месси» в АПЛ.
На днях Юрген Клопп совершил серьезное приобретение на трансферном рынке в лице Салаха и побил тем самым трансферный рекорд «Ливерпуля». В своем блоге я предлагаю вспомнить о том, как развивалась карьера египтянина и оценить шансы Салаха в новой кома
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