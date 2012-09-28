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Юрген Клопп
Новости
Юрген Клопп - новости
Германия
Германия
16 июня 1967 (59)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Клопп раскрыл, за кого будет болеть в Эль Класико
22 октября
Клопп остался доволен ничьей Германии с Грецией
5 октября
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
3 октября
2
У Клоппа худший тренерский старт в 118-летней истории сборной Германии
28 сентября
Клопп рассказал, что сделает со сборной Германии после унизительного поражения от Греции
28 сентября
4
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
28 сентября
12
Клопп отреагировал на «позорный» гол Германии
25 сентября
Клопп прокомментировал свой дебют в сборной Германии
25 сентября
Клопп ввел строгий режим в сборной Германии
23 сентября
Фото
Клопп вызвал два состава на матчи сборной Германии в Лиге наций
17 сентября
2
Клопп выбрал нового основного вратаря сборной Германии
16 сентября
1
Друг Клоппа может возглавить «СКА-Хабаровск»
31 августа
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
27 августа
2
Клопп сказал, в каком случае уйдет из сборной Германии
24 июля
Клопп прокомментировал назначение главным тренером сборной Германии
24 июля
3
Фото
Клопп возглавил сборную Германии
24 июля
4
Клопп раскрыл свое следующее место работы
19 июля
Раскрыта зарплата Клоппа в сборной Германии
10 июля
Стал известен срок контракта Клоппа со сборной Германии
8 июля
2
Аршавин оценил назначение Клоппа в сборную Германии
5 июля
Реакция Мостового на нового тренера сборной Германии
5 июля
2
⚡️ Клопп возглавит сборную Германии
5 июля
6
Новые подробности назначения Клоппа в сборную Германии
4 июля
1
Клопп честно ответил, возглавит ли он сборную Германии
4 июля
2
Немецкий футбольный союз назвал главного кандидата на пост тренера сборной Германии
3 июля
Тренер сборной Германии ушел в отставку после вылета в 1/16 финала ЧМ-2026
3 июля
5
Принято решение по главному тренеру сборной Германии
3 июля
4
Клопп может получить новое назначение
1 июля
5
Клопп высказался о незасчитанном голе Германии в 1/16 финала ЧМ-2026
30 июня
6
Клопп рассказал, что его впечатляет в Роналду
25 июня
1
1
2
3
4
5
Главные новости
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
Сeмин высказался о завершении карьеры Роналду в сборной Португалии
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16:16
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