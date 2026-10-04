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Юрген Клопп
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Юрген Клопп - статистика
Германия
Германия
16 июня 1967 (59)
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Команда
И
В
П
Н
Германия
4
1
1
2
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
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