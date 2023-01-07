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    Юрген Клопп - статистика

    Тренер
    Имя Юрген
    Фамилия Клопп
    Команда Ливерпуль
    Гражданство Германия
    Дата рождения 16 июня 1967
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    15.03.2023 Реал 1 : 0 Ливерпуль Лига чемпионов, 1/8 финала
    01.04.2023 Манчестер Сити 4 : 1 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 29 тур
    04.04.2023 Челси 0 : 0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 8 тур
    09.04.2023 Ливерпуль 2 : 2 Арсенал Англия. Премьер-лига, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ливерпуль 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.01.2023 Ливерпуль 2 : 2 Вулверхэмптон
    17.01.2023 Вулверхэмптон 0 : 1 Ливерпуль
    29.01.2023 Брайтон 2 : 1 Ливерпуль
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