Юрген Клопп - статистика
Тренер
|Имя
|Юрген
|Фамилия
|Клопп
|Команда
|Ливерпуль
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|16 июня 1967
|Имя
|Юрген
|Фамилия
|Клопп
|Команда
|Ливерпуль
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|16 июня 1967
|Дата
|Матч
|Турнир
|15.03.2023
|Реал
|1 : 0
|Ливерпуль
|Лига чемпионов, 1/8 финала
|01.04.2023
|Манчестер Сити
|4 : 1
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 29 тур
|04.04.2023
|Челси
|0 : 0
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 8 тур
|09.04.2023
|Ливерпуль
|2 : 2
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 30 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ливерпуль
|3
|1
|1
|1
|Дата
|Матч
|07.01.2023
|Ливерпуль
|2 : 2
|Вулверхэмптон
|17.01.2023
|Вулверхэмптон
|0 : 1
|Ливерпуль
|29.01.2023
|Брайтон
|2 : 1
|Ливерпуль