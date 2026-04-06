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Юрген Клопп
Материалы
Юрген Клопп - материалы
Германия
Германия
16 июня 1967 (59)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Десять лучших тренеров 21 века: профессионалы, изменившие футбол
Мы собрали десять тренеров, чьи достижения оставили неизгладимый след в истории.
06.04.2026 09:27
2
Лучший бомбардир в истории топ-клуба Серии А уезжает из Италии! У него больше двухсот голов в высшем дивизионе
Отправился в турецкую Суперлигу.
14.07.2024 08:40
7
Юрген Клопп возвращается на «Энфилд»! Ни за что не догадаетесь, ради кого
Немец уже соскучился по родному стадиону.
23.05.2024 16:50
2
Этот «Ливерпуль» – лучшая команда в истории АПЛ?
14 фактов их крутости.
12.01.2020 12:01
15
Лидер «Вулверхэмптона» раскачался до огромных размеров, занимается с личным физиотерапевтом и восхищает даже Клоппа
Говорит, что в зале не поднимает больше собственного веса.
28.12.2019 20:21
1
Тут разрушаются наши мифы о тактике и статистике. Километры пусты, владение мячом не гарантия, удары, сейвы, схемы − все обман
Полевиков говорит, что мы неправильно видим футбол.
22.10.2019 12:31
Насколько силен «Ливерпуль» и что не так с «Сити»?
Разбираемся в чемпионской гонке АПЛ.
16.10.2019 17:04
15
Милнер – образец профессионализма. В 33 года он вышел на пик формы
Первым приезжает на тренировки, не пьет алкоголь, постоянно зависает в зале.
19.07.2019 12:49
3
У «Ливерпуля» куча денег. Тратить они их, конечно, не будут
Клопп и так всем доволен.
05.07.2019 13:45
6
До Клоппа «Ливерпуль» играл бестолково, а специальный комитет делал трансферы, не спрашивая тренера
Юрген изменил все.
03.06.2019 20:58
11
Каким мы запомним этот финал: провал Кейна, трофей Клоппа и девушка на поле
«Ливерпуль» – главный клуб в этом году.
01.06.2019 23:56
11
Как же обидно за «Ливерпуль»!
Провели лучший сезон в истории, но и этого не хватило.
12.05.2019 21:52
21
Вейналдум – боец. Он играет с диареей и мотивирует своих фразой: «Если не забьешь, ты дерьмо»
Он умирает за «Ливерпуль».
08.05.2019 01:15
8
«Барса» уничтожила «Ливерпуль» и интригу в полуфинале
Кажется, первый финалист ЛЧ уже определен.
02.05.2019 00:06
30
Хендерсона считали провалом и обещали вечную боль в ноге. Сейчас он надежда «Ливерпуля» на титул
Путь от слез до капитанства.
15.04.2019 16:45
3
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5
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Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
Сeмин высказался о завершении карьеры Роналду в сборной Португалии
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Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
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Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
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Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
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