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Игорь Шалимов
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
1
16:27
Конкурс прогнозов
Сможет ли Лэмпард удивить Анчелотти этим вечером? Предскажите исход матча и выиграйте до 12000₽
16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
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Все новости
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
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15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
4
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
3
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
4
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:55
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Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
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Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
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12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
3
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
12
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
2
11:04
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В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
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10:53
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Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
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10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
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Игорь Шалимов - статьи
Тренер
Имя
Игорь
Фамилия
Шалимов
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 февраля 1969
Статистика
Новости
Статьи
Посты
11.03.2023 16:50
У «Урала» 15 матчей подряд без поражений. Как Гончаренко взбодрил команду?
Он говорит, что у команды есть характер.
17.11.2019 20:25
Глушаков кайфует в «Ахмате»: много играет, не ругается, танцует лезгинку на свадьбе
И совсем не вспоминает «Спартак».
26
19.12.2018 12:45
Смолов не так ужасен, как вы думаете
А еще ему нужно остаться в России.
30
05.11.2018 12:40
«Его назначение было ошибкой». Эти люди против Карреры
Да, такие есть.
46
02.04.2018 15:00
«Краснодар» уволил Шалимова. Не факт, что станет лучше
При нем было не только плохое.
50
12.12.2017 19:15
Главные вопросы к чемпионату России. Ответы – весной
Премьер-лига уходит на перерыв, но остается много нерешенных интриг.
15
24.10.2017 15:55
Шалимова пора увольнять. «Краснодар» очень плох
У клуба худшая серия поражений в истории. Перестал забивать даже Смолов.
34
25.08.2017 12:30
Почему вылет «Краснодара» из еврокубков – это очень хорошо
И хорошо, прежде всего, для самого клуба. А значит, для России тоже.
45
27.05.2017 23:30
«Краснодар» уже не тот? Как дела у самого прогрессирующего клуба России
«Краснодар» по итогам сезона показывает примерно один и тот же результат и, кажется, застрял в развитии. Никита Щербаков изучает плюсы и минусы свежей версии «Краснодара», чтобы понять, все ли у него в порядке.
16
22.05.2017 21:00
Футболисты «Реала» оскорбили Пике. Глушаков признан лучшим игроком сезона. Дайджест событий дня
Шалимов останется тренером «Краснодара». Новый стадион «Зенита» переживает демонтаж газона. Скончался Владимир Перетурин. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
2
15.03.2017 20:55
Измайлов ушел из «Краснодара». Месси поставил условие «Барселоне». Дайджест событий дня
Смолов точно не сыграет с «Сельтой». Черышев снова получил травму. Алькантара может вернуться в «Барселону». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
12
06.01.2017 21:15
Самедову не разрешили платить за переход в «Спартак». Китайцы заманивают Алли миллионом в неделю. Дайджест событий дня
Дибала отказался от перехода в «Барселону». Тошич может уйти из ЦСКА. Григорян раскритиковал Шалимова. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
14
03.10.2016 20:52
Широков мог перейти в «Борнмут». Фанаты «Спартака» испортили питерские граффити. Дайджест событий дня
Александр Головин продлил контракт с ЦСКА. Роберто Ди Маттео уволен из «Астон Виллы». Широков мог завершить карьеру в Англии. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
13
24.09.2016 16:30
Тайна «Краснодара»: как прогресс команды неожиданно привел к уходу Кононова
«Бомбардиру» не дает покоя отставка Олега Кононова из «Краснодара». На этот раз мы призываем на помощь множество цифр, которые рождают массу странностей, но позволяют еще глубже заглянуть в проблему.
14
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