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    «Краснодар» уже не тот? Как дела у самого прогрессирующего клуба России


    3.1
    Голосов: 8
    27.05.2017 23:30
    «Краснодар» по итогам сезона показывает примерно один и тот же результат и, кажется, застрял в развитии. Никита Щербаков изучает плюсы и минусы свежей версии «Краснодара», чтобы понять, все ли у него в порядке.

    Плюсы:

    Федор Смолов

    Нападающий «быков» второй год подряд показывает, что готов к переезду в Европу. Смолов выиграл гонку бомбардиров РФПЛ в прошедшем сезоне, забив 18 голов за 22 игры. При этом у него были проблемы со здоровьем осенью и весной, из-за которых игрок пропустил два месяца чемпионата.

    Также россиянин входит в пятерку лучших футболистов лиги по показателю «количество результативных атак с участием игрока». В среднем за 90 минут Смолов помогает организовать команде 19 атакующих действий, так что форвард прибавил в общекомандных действиях.

    Смолов – это главная надежда российского футбола. Но очевидно, что ему пора уезжать из нашего чемпионата, чтобы не прекратить свое развитие. Зимой он говорил, что им интересуется «Сток Сити», а в прессе активно обсуждали вероятность перехода в «Боруссию».

    Новый стадион

    Одно из главных событий этого сезона в РФПЛ – открытие стадиона «Краснодара». Это мощнейшее архитектурное сооружение, которое монументально выглядит снаружи и стильно внутри. Арена получила от УЕФА четвертую категорию, что позволяет проводить на объекте матчи финальной части чемпионата мира, первенства Европы, Лиги Европы и Лиги чемпионов.

    После переезда «быков» на новый стадион посещаемость команды увеличилась в три раза: с 7910 до 22 030 человек. Клуб находится в тройке лидеров чемпионата по этому показателю. Самым посещаемым матчем команды в сезоне была домашняя игра против «Зенита» прошлой осенью – свыше 34 000 человек. И, конечно, в этом отношении закончившийся сезон стал самым успешным для «Краснодара» в истории. Виной тому и «бум» в связи с открытием нового стадиона, и лояльная билетная программа. Самые дешевые абонементы на домашние игры «быков» стоят 1100 рублей.

    Галицкий неоднократно подчеркивал, что 15-20 матчами за сезон невозможно отбить стоимость стадиона, так что задачи окупить сооружение не стоит. И в данном случае такие жертвы оправданы. Главное, что удалось сделать – это построить безопасную арену.

    Отсутствие скандалов

    «Краснодар» − одна из самых «тихих» команд лиги. Вы не сможете вспомнить хотя бы одну громкую историю с клубом за этот сезон. Даже уход Олега Кононова воспринялся неожиданно, но не настолько, чтобы в прессе гремели сенсации. И так понятно, что стороны просто устали друг от друга, и команде нужны были перемены.

    Нет историй и с потенциальными договорными матчами. В этом отношении вспоминаются лишь догадки букмекеров о матче «Краснодар» – «Ростов» пару лет назад. В остальном – команда чиста даже на уровне слухов.

    Поражает и по-европейски лояльное отношение клуба к ситуациям. Например, менее чем за неделю до игры с «Зенитом» «Краснодар» так и не знал, на каком стадионе будет играть и к какому газону готовиться. Но ни разу за период ожидания не опубликовал ни одной более-менее официальной претензии.

    Минусы

    Игорь Шалимов

    Роман Широков в интервью «Чемпионату» сказал: «Стиль игры «Краснодара» при Шалимове полностью изменился. «Краснодар» отошел от пропагандируемого им стиля игры. Футбол в их исполнении стал более силовым, чаще используются забросы, навесы. Ажурных комбинаций, как при предыдущем тренере, уже нет».

    Широков имеет в виду, что «быки» больше не играют в скоростной и техничный футбол. Ставка на «английский стиль» себя не оправдала – «Краснодар» забил 40 мячей, что гораздо меньше, чем у первой тройки. Федор Смолов в данном случае – скорее, уникальное явление, которое не зависит от тактической перестановки команды. Тем более что он единственный чистый форвард в схеме.

    Другая беда команды – это проблемы в защите. Команда в сезоне пропустила непростительно много (22 мяча). Играя в четырех защитников, «Краснодар» все равно теряется позиционно. Плюс ко всему «быки» нередко пускали со «стандартов», и вот эту проблему Шалимов по ходу сезона так и не решил.

    «Команда недостаточно сильна психологически. Мне кажется, «Краснодару» нужен по-настоящему чемпионский тренер. Такой, который умеет поднять боевой дух команды после поражения и поддержать футболиста в сложной ситуации», – сказал еженедельнику «Футбол» бывший игрок «Краснодара» Одил Ахмедов. Судя по тому, как команда безвольно упускала победу, например, в матче на Кубок с «Уралом», Ахмедов прав. «Краснодар» выглядит при Шалимове коллективом без заряженности на победу, а сам тренер пока не проявляет себя как грамотный психолог.

    Результаты команды

    «Краснодар» снова не попал в Лигу чемпионов. Более того, команда лишь в последнем туре обеспечила себе право на участие в Лиге Европы. Притом, что «быки» реально могли навязать ЦСКА и «Зениту» конкуренцию за второе место, но третий сезон подряд команда «сдувается» в самый ответственный момент и пропускает вперед кого-нибудь из грандов. Кубок России по собственной же халатности «Краснодар» упустил, а в Лиге Европы вылетел в 1/8 финала.

    Эти результаты создают ощущение дежавю из сезона в сезон. Или вы серьезно намерены обсуждать прогресс команды, обосновывая его тем, что в том году они вылетели в 1/16 Лиги Европы, а теперь – в 1/8? Тогда почему эти же люди не говорят, что два года подряд «Краснодар» занимает четвертое место в РФПЛ, а в сезоне 2013/14 команда взяла бронзовые медали и набрала равное количество очков с ЦСКА?

    Трансферная политика

    Возможно, «Краснодар» пока не рвется в Лигу чемпионов из-за ограниченных финансовых ресурсов в связи с постройкой нового стадиона. Но некоторые трансферные перестановки на этом фоне удивляют. Клуб за последний год продал таких игроков, как Ари, Ахмедов, Куасси и Сигурдссона. Вместо них взяли Классона, Рамиреса, Окриашвили.

    Хорошо, можно занести в актив трансферы Крицюка и Налдо. Но на этом, пожалуй, успехи кончаются. Все сводится к тому, что с каждым межсезоньем команда не усиливается, а просто меняет пешки на пешки. Когда трансферная работа превращается в рутинный конвейер, это не обещает клубу ничего хорошего.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 8
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +19

      GROM_969 29 мая 2017, 14:31

      Все будет!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +399

      guron88 28 мая 2017, 17:40

      Нужен более опытный и харизматичный тренер. Иначе развития не будет. Если конечно, в развитии, руководство заинтересовано...

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 28 мая 2017, 13:03

      и краснодар еще покажет

      1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 28 мая 2017, 13:02

      надо убрать этого сидого физрука из клуба и поставить нормального тренера

      1
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      Рейтинг: +20

      Konjaga 28 мая 2017, 11:26

      Очень пресный клуб.Игра никакая.А Смоловым задолбали,мистер оффсайд.Самое большое,куда его можно сплавить это Турция!Классену надо куда то сбегать,развития в Краснодаре нет.Тренер,само-собой фувловый,матершинник игрок эмоциями на публику!

      0
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 28 мая 2017, 09:15

      тренера менять нужно!!!

      если Смолова продадут, то еще и нападающего забивного искать....

      со Смоловым и без него - это две разные команды!!!!

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 28 мая 2017, 07:00

      нее Краснодар еще выстрелит полюбому )))

      1
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      Рейтинг: +1168

      Argon 28 мая 2017, 00:26

      Хашиг уже заявил, что физрук останется у руля. Так, что в прогресс в следующем сезоне верится с трудом.
      Сейчас !отсутствие! тренера, главная, а может и единственная пролемма Краснодара.

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      Рейтинг: +245

      Тамхар > Argon 30 мая 2017, 19:29

      Ну если так, то я в следующем году Краснодар и смотреть не буду, а в ЛЕ, уверен, они едва-едва выйдут из группы и тут же влетят. Не будет прогресса. Намерение руководства оставить его на месте просто удивляет!

      0
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      Рейтинг: +498

      Поль 28 мая 2017, 00:02

      Ну классон неполохой игрок, вполне себе забивной и агрессивный. По-моему, он далеко не пешка.

      2
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      Рейтинг: +23

      ujin-ug 27 мая 2017, 21:40

      Пора тренера на замену!!!

      1
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