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Иржи Ярошик
Новости
Иржи Ярошик - новости
Чехия
27 октября 1977 (49)
Тренер
Статистика
Новости
Ярошик охарактеризовал завершающего карьеру Вагнера Лава
24 марта
Кобелев назвал Слишковича пародией на тренера и пожелал «Оренбургу» вылета
2024.11.23 17:59
8
Фото
Ярошик возглавил казахстанский клуб, вылетевший в Первую лигу
2024.11.06 11:08
Кински объяснил, почему у Ярошика нет шансов получить работу в Чехии
2024.05.15 20:15
1
Таранов: «Ярошик опоздал на тренировку – и прятался от Слуцкого за деревьями»
2024.04.13 11:34
1
Экс-вратарь «Крыльев»: «Однажды Ярошик приехал на сбор с двумя женами, и на второй день привод дернул»
2023.12.07 22:56
2
Ярошик ответил, кто выиграет РПЛ – «Зенит» или «Краснодар»
2023.10.26 23:45
2
Ярошик оценил чемпионские перспективы «Спартака»
2023.10.23 22:00
1
Ярошик оценил результаты «Зенита» в этом сезоне
2023.10.21 00:23
Ярошик оценил перспективы Дзюбы в сборной России
2023.10.20 11:58
Ярошик рассказал, от каких клубов у него есть предложения
2023.10.19 18:46
Ярошик назвал лучшего игрока первой трети сезона РПЛ
2023.10.16 11:16
Ярошик рассказал о состоянии 11-месячной дочери, которая упала в межлестничный пролет
2023.09.27 19:25
Ярошик: «В Чехии буду всем говорить, чтобы не верили новостям про Россию»
2023.09.08 14:58
13
Ярошик рассказал о реакции Лички на его увольнение из «Оренбурга»
2023.09.08 09:58
«Дочь пять дней лежала в реанимации»: Ярошик раскрыл подробности трагедии в семье
2023.09.08 09:23
2
В «Оренбурге» назвали причины увольнения Ярошика
2023.08.22 23:52
1
«Оренбург» поступает некрасиво, все прикрываются ребенком»: Уткин – об увольнении Ярошика
2023.08.22 17:00
5
Стала известна причина ухода Ярошика из «Оренбурга»: в его семье случилась трагедия
2023.08.22 11:56
4
«Оренбург» объявил об уходе Ярошика и назвал нового главного тренера
2023.08.22 10:59
3
«Оренбург» уволил Ярошика с поста главного тренера («Чемпионат»)
2023.08.22 10:23
6
Семак, Гончаренко, Рахимов и Ярошик – в повестке заседания КДК РФС по 2-му туру чемпионата
2023.07.31 12:55
3
«Оренбург» во 2-м тайме показал, что мы мужчины»: Ярошик – после 0:6 от ЦСКА
2023.07.26 20:46
1
Ярошик: «Никогда не пойду в «Спартак». Надеюсь, не буду как Фернандес»
2023.07.24 14:55
8
Ярошик высказался о поражении «Оренбурга» от «Спартака»
2023.07.23 20:08
5
Ярошик рассказал, какая российская музыка ему нравится
2023.06.30 15:24
Ярошик объяснил, почему российские тренеры не востребованы в Европе
2023.06.30 11:26
2
Ярошик рассказал, чем его удивил Абрамович
2023.06.30 09:13
В «Оренбурге» ответили, приедет ли Ярошик в команду на фоне событий в России
2023.06.25 14:23
Личка прокомментировал назначение Ярошика на пост тренера «Оренбурга»
2023.06.23 00:35
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Назван лучший тренер РПЛ в октябре
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