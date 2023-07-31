Семак, Гончаренко, Рахимов и Ярошик – в повестке заседания КДК РФС по 2-му туру чемпионата

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что будет рассматривать комитет на ближайшем заседании.

«Главный тренер «Урала» Гончаренко и тренер Ермакович – выход за пределы технической зоны.

«Рубин» – дисциплинарное нарушение – задержка выхода из раздевалки на две минуты на каждый тайм. Плюс главный тренер Рашид Рахимов выходил за пределы технической зоны.

Аналогично рассмотрим выход за пределы технической зоны тренером «Оренбурга» Иржи Ярошиком.

Болельщики «Ахмата» три раза выбегали на футбольное поле. Вдобавок команда «Ахмат» – два удаления в одном матче – неподобающее поведение команды.

Также рассмотрим удаление главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Он приглашен на заседание», – сообщил Григорьянц.