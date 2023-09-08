«Дочь пять дней лежала в реанимации»: Ярошик раскрыл подробности трагедии в семье

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик раскрыл подробности несчастного случая, который произошел с его 11-месячной дочкой.

Дочь чешского тренера упала в межлестничный пролет и получила перелом теменной кости головы.

В «Оренбурге» заявили, что тренер уволился из клуба на фоне этого инцидента.

Ярошика сменил испанец Давид Деограсия.

«Она упала с лестницы, сильно ударилась головой. Пять дней лежала в реанимации. Сейчас мы ждем контрольного обследования. Если доктор скажет, что все хорошо, это будет победой.

Травма была крайне серьезная», – сказал Ярошик