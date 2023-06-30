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    • Ярошик объяснил, почему российские тренеры не востребованы в Европе

    Ярошик объяснил, почему российские тренеры не востребованы в Европе

    Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик объяснил, почему российских тренеров не берут в европейские клубы.

    – Вы много играли в России, следили за нашей лигой. Как думаете, почему российских тренеров почти не звали в Европу? Еще до всей политики.

    – Тут та же история, что и с игроками. Все связано. Например, вопрос языка.

    Второй момент: приглашают тренеров, которые показывают хороший футбол. Кто в последние годы из российских команд хорошо играл и добивался результата в Европе? Честно, не помню. Если вы мне подскажите, будет хорошо.

    – В последние годы таких клубов не было.

    – Ваша сборная тоже показывала не лучший футбол. Тут нет одной причины. Может, российские тренеры сами не очень хотят уезжать. Помню, что Леонид Слуцкий пробовал себя в Европе.

    Жаль, что таких примеров мало. Работа в других странах приносит новое видение – и себя, и футбола вообще. Происходит обмен идеями.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +553

      НикКин 38 минут назад

      В европе надо работать пахать а тут можно просто как талалаев там выгнали тут выгнали но зато бабло заработал и это всех устраивает у человека нет результата но его все равно везде берут

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      Рейтинг: +1244

      Спартач80 1 час назад

      Кто-то мне расскажет,где блистали,в последнее время, чехи?....

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      Рейтинг: +909

      sined1951 > Спартач80 4 минуты назад

      Чехи то не блистали, а вот Ярошик блистал и знает русский язык.

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