Ярошик объяснил, почему российские тренеры не востребованы в Европе

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик объяснил, почему российских тренеров не берут в европейские клубы.

– Вы много играли в России, следили за нашей лигой. Как думаете, почему российских тренеров почти не звали в Европу? Еще до всей политики.

– Тут та же история, что и с игроками. Все связано. Например, вопрос языка.

Второй момент: приглашают тренеров, которые показывают хороший футбол. Кто в последние годы из российских команд хорошо играл и добивался результата в Европе? Честно, не помню. Если вы мне подскажите, будет хорошо.

– В последние годы таких клубов не было.

– Ваша сборная тоже показывала не лучший футбол. Тут нет одной причины. Может, российские тренеры сами не очень хотят уезжать. Помню, что Леонид Слуцкий пробовал себя в Европе.

Жаль, что таких примеров мало. Работа в других странах приносит новое видение – и себя, и футбола вообще. Происходит обмен идеями.