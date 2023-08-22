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    В «Оренбурге» назвали причины увольнения Ярошика

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о причинах увольнения Иржи Ярошика с поста главного тренера команды.

    «Комплекс. Не совсем те результаты, на которые мы рассчитывали. Плюс не то качество игры, на которое мы рассчитывали. И тут такие неприятные семейные обстоятельства. Думаю, что любому человеку тяжело при таких обстоятельствах сконцентрироваться на работе.

    Поэтому было принято такое решение. Для таких решений нет благоприятных моментов. Любое расставание тяжелое. Иржи – очень хороший человек. Ему только удачи, здоровья в семье всем», – сказал Андреев.

    • «Оренбург» идет на последнем месте в РПЛ.
    • Команда набрала 1 очко в 5 турах чемпионата.
    • Ярошика сменил испанец Давид Деограсия.
    • Дочь чешского тренера упала в межлестничный пролет и получила перелом теменной кости головы.

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    Источник: телеграм-канал «Оренбурга»

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    22.08.2023 23:52
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