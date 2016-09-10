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Властимил Петржела
Новости
Властимил Петржела - новости
Чехия
20 июля 1953 (73)
Тренер
Статистика
Новости
Петржела оценил перспективы «Зенита» в борьбе за титул в РПЛ
28 октября
2
Бывший тренер «Зенита» похвалил «Спартак» за отказ от Дзюбы
25 сентября
3
Петржела оценил слова Дзюбы: «Ему давно пора заканчивать»
21 сентября
Головину предложили перейти в другой клуб РПЛ вместо «Спартака»
10 сентября
16
Реакция Петржелы на поражение «Зенита» от «Спартака»
24 августа
13
Петржела вынес вердикт «Спартаку»
22 августа
24
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
21 августа
20
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
11 августа
1
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
10 августа
2
У зарубежных тренеров осталось 25 трофеев с клубами РФ после Суперкубка
20 июля
Экс-тренер «Зенита» сказал, что клубу делать с Венделом
22 июня
1
Петржела оценил шансы Чехии выйти в плей-офф ЧМ-2026
20 июня
Петржела – о возможном трансфере «Зенита»: «Хорошая новость для всего российского футбола»
13 мая
8
Петржела высказался о возможном провале Семака
29 апреля
2
Выявлен игрок «Зенита», который приехал в Россию «отдохнуть и заработать»
19 апреля
8
Петржела удивил выбором трех лучших игроков России в 21-м веке
16 апреля
8
Петржела сказал, могут ли Кержакова пригласить работать в Чехию
7 апреля
Экс-тренер «Зенита» призвал расформировать сборную России
1 апреля
13
Петржела: «К сожалению, сейчас «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь»
13 марта
3
Бывший тренер «Зенита» раскритиковал формирование состава команды
19 февраля
1
Петржела объяснил, почему Семака не уволят из «Зенита»
18 февраля
Реакция Петржелы на трансферы Джонов в «Зенит»
13 февраля
6
Инфантино предостерегли из-за слов о допуске России: «Европа его прибьет»
3 февраля
7
Петржела: «Для футбола в России было бы хорошо, если бы «Зенит» опять не стал чемпионом»
23 января
4
Вендела предложили выкинуть из «Зенита»: «У клуба столько денег, ничего не мешает ими разбрасываться»
22 января
11
Дзюбе предрекли должность главного тренера сборной России в будущем
4 января
4
Петржела оценил перспективы Дивеева в «Зените»
2025.12.24 18:25
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Петржела прокомментировал информацию о своем серьезном психическом заболевании
2025.12.24 15:53
1
Петржела сказал, стоит ли «Зениту» избавиться от Соболева
2025.12.18 10:10
4
Петржела сказал, кто сильнее как футболист – Аршавин или Дзюба
2025.12.15 12:36
5
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