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Властимил Петржела
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
16:27
Конкурс прогнозов
Сможет ли Лэмпард удивить Анчелотти этим вечером? Предскажите исход матча и выиграйте до 12000₽
16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
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Все новости
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
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15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
4
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
3
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
4
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:55
Видео
Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
Оффтоп
Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
2
12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
3
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
12
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
2
11:04
Фото
В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
5
10:53
Фото
Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
3
10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
5
10:41
Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»
9
10:30
Тренер «Ариса»: «Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался»
1
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Уехал футболист из РПЛ или нет?
Властимил Петржела - новости
Тренер
Имя
Властимил
Фамилия
Петржела
Гражданство
Чехия
Дата рождения
20 июля 1953
Статистика
Новости
Статьи
Посты
10 апреля
12:59
Видео
«Это говорит о его IQ»: Петржела – об отказе Дзюбы пожать руку Семаку
1
07:57
Петржела: «Дзюба может забивать только несерьезным командам»
5
7 апреля
20:03
Петржела объяснил, почему у «Спартака» один титул РПЛ за 20 лет
42
5 апреля
15:14
«Типичный футболист без мозгов»: Петржела раскритиковал игрока «Зенита»
11
28 марта
10:59
Белоруков вспомнил, как Быстров и Петржела засиделись в казино и едва не опоздали на самолет
27 марта
18:28
Петржела назвал еврокубок, который способен выиграть «Зенит»
9
23 марта
21:36
Текст
Где сейчас тренеры, которые работали в «Зените» в XXI веке: ралли в Португалии, разгром Серии А с Хвичей и победа на Евро
13
18 марта
19:05
Петржела: «Просто смешно, что «Спартак» говорил о какой-то конкуренции с «Зенитом»
12
13 марта
18:40
Петржела назвал преемника Семака в «Зените»
1
11 марта
12:06
Петржела: «Личку позовут топ-клубы РПЛ. В «Краснодар» я бы тоже не пошел»
3
09:48
Петржела оценил работу российских арбитров
1
10 марта
21:45
Петржела: «Если бы Fan ID ввели в Чехии, люди продолжали бы ходить на стадионы. Это нормальная практика»
14
9 марта
20:27
Петржела: «Если бы «Газпром» спонсировал «Спартак», они бы выиграли десять чемпионств»
11
13:55
Петржела: «У «Зенита» просто нет ресурса, чтобы хорошо выступать в еврокубках»
6
5 марта
12:52
Петржела назвал «Ростов» посредственной командой
9
3 марта
21:27
Петржела ответил, является ли Дзюба легендой российского футбола
1
27 февраля
17:30
Петржела сравнил зарплаты в РПЛ и других европейских лигах
2
25 февраля
11:59
Петржела: «Знают ли Малком и Клаудиньо, что теперь могут попасть под мобилизацию?»
11
24 февраля
18:42
Петржела назвал самое слабое место в составе «Зенита»
5
21 февраля
09:48
Петржела: «Допускаю, что российский футбол прекратит существование»
16
18 февраля
22:42
«Лупили друг друга по рукам». Радимов рассказал, как Быстров и Петржела играли в казино
08:45
«Нужно много мужества, чтобы стать гражданином России». Петржела – о Малкоме и Клаудиньо
6
15 февраля
20:01
Петржела: «Зенит» – это российский «ПСЖ»
7
14:26
Петржела назвал лучший футбольный дуэт, который он тренировал
4
12 февраля
20:06
Петржела объяснил, почему у Черчесова нет будущего в Европе
2
8 февраля
21:09
Петржела: «Кипр намного лучше для развития карьеры Кержакова, чем РПЛ»
1
7 февраля
21:45
«Он больше не покажет ничего стоящего». Петржела – о Дзюбе в «Локомотиве»
1
10:02
Петржела считает, что Семак с легкостью мог бы тренировать «Реал»
10
4 февраля
17:11
Петржела: «Кокорин не сделал никаких выводов и снова может попасть в тюрьму»
3 февраля
12:05
Петржела: «Ни за какие деньги не поеду работать в Россию»
9
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