Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Властимил Петржела - статистика

Чехия
20 июля 1953 (73)
Тренер
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Баник
35
15
10
10
Чехия. Синот Лига, 5 тур
Виктория
1 : 0
15.05.2022
Баник
Чехия. Синот Лига, 4 тур
Баник
1 : 1
11.05.2022
Славия
Чехия. Синот Лига, 3 тур
Баник
3 : 1
07.05.2022
Градец-Кралове
Чехия. Синот Лига, 2 тур
Словацко
3 : 1
30.04.2022
Баник
Чехия. Синот Лига, 1 тур
Спарта
3 : 1
23.04.2022
Баник
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Баник
1 : 0
20.04.2022
Яблонец
Чехия. Синот Лига, 29 тур
Виктория
2 : 1
17.04.2022
Баник
Чехия. Синот Лига, 28 тур
Баник
0 : 0
10.04.2022
Градец-Кралове
Чехия. Синот Лига, 27 тур
Спарта
2 : 1
02.04.2022
Баник
Чехия. Синот Лига, 26 тур
Баник
1 : 3
19.03.2022
Карвина
Чехия. Синот Лига, 25 тур
Словацко
0 : 0
12.03.2022
Баник
Чехия. Синот Лига, 24 тур
Баник
1 : 1
05.03.2022
Слован
Чехия. Синот Лига, 23 тур
Богемианс 1905
0 : 2
26.02.2022
Баник
Чехия. Синот Лига, 22 тур
Баник
1 : 0
19.02.2022
Сигма
Чехия. Синот Лига, 21 тур
Баник
2 : 4
12.02.2022
Теплице
Чехия. Синот Лига, 20 тур
Млада Болеслав
2 : 3
06.02.2022
Баник
Чехия. Синот Лига, 19 тур
Баник
3 : 3
19.12.2021
Славия
Чехия. Синот Лига, 18 тур
Пардубице
0 : 3
11.12.2021
Баник
Чехия. Синот Лига, 17 тур
Баник
4 : 1
05.12.2021
Динамо
Чехия. Синот Лига, 16 тур
Фастав
2 : 2
27.11.2021
Баник
Чехия. Синот Лига, 12 тур
Карвина
1 : 2
24.11.2021
Баник
Чехия. Синот Лига, 15 тур
Баник
2 : 2
20.11.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 14 тур
Градец-Кралове
1 : 1
06.11.2021
Баник
Чехия. Синот Лига, 13 тур
Баник
2 : 2
31.10.2021
Спарта
Чехия. Синот Лига, 11 тур
Баник
1 : 2
16.10.2021
Словацко
Чехия. Синот Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
03.10.2021
Баник
Чехия. Синот Лига, 9 тур
Баник
4 : 1
25.09.2021
Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига, 8 тур
Сигма
1 : 1
17.09.2021
Баник
Чехия. Синот Лига, 7 тур
Теплице
1 : 2
11.09.2021
Баник
Чехия. Синот Лига, 6 тур
Баник
1 : 0
28.08.2021
Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига, 5 тур
Славия
4 : 0
22.08.2021
Баник
Чехия. Синот Лига, 4 тур
Баник
3 : 1
15.08.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 3 тур
Динамо
1 : 3
07.08.2021
Баник
Чехия. Синот Лига, 2 тур
Баник
5 : 1
01.08.2021
Фастав
Чехия. Синот Лига, 1 тур
Яблонец
1 : 0
24.07.2021
Баник
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
3
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
3
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
1
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
2
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
5
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
3
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+