Реакция Петржелы на поражение «Зенита» от «Спартака»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился впечатлениями от проигранного матча пятого тура РПЛ против «Спартака».

Красно-белые победили дома со счетом 2:0.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча на «Лукойл Арене».

Его видеообзор можно посмотреть здесь.

«Спартак» поднялся на 2-е место в таблице чемпионата, «Зенит» занимает 4-ю строчку.

«Каждое поражение плохо, а поражение от «Спартака» вдвойне плохо. Это негативно скажется на итоговом положении в турнирной таблице.

Это определенно повлияет на итоговое место в чемпионате. Без понятия, в чeм проблема «Зенита», – сказал Петржела.