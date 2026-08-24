Реакция Петржелы на поражение «Зенита» от «Спартака»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился впечатлениями от проигранного матча пятого тура РПЛ против «Спартака».
- Красно-белые победили дома со счетом 2:0.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча на «Лукойл Арене».
- Его видеообзор можно посмотреть здесь.
- «Спартак» поднялся на 2-е место в таблице чемпионата, «Зенит» занимает 4-ю строчку.
«Каждое поражение плохо, а поражение от «Спартака» вдвойне плохо. Это негативно скажется на итоговом положении в турнирной таблице.
Это определенно повлияет на итоговое место в чемпионате. Без понятия, в чeм проблема «Зенита», – сказал Петржела.
Источник: Metaratings