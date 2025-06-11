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Владимир Бесчастных
Новости
Владимир Бесчастных - новости
Россия
1 апреля 1974 (52)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Назван зачинщик драки между игроками сборных России и Франции в 2002 году
30 марта
1
Бесчастных прокомментировал падение своего рекорда в сборной России
2025.06.11 15:58
2
Гладышев побил рекорд сборной России
2025.06.10 21:09
2
Топ-10 лучших игроков «Спартака» при Романцеве по версии Василия Уткина
2024.01.05 02:00
11
Дзюба: «Очень приятно обогнать Бесчастных в списке бомбардиров сборной»
2021.03.26 21:49
9
Дзюба вышел на чистое второе место по голам за сборную России
2021.03.25 07:39
5
Фото
Бесчастных и Димидко стали тренерами «Родины»
2021.01.19 15:38
Бесчастных покинул «Факел»
2020.09.05 23:54
Дзюба забил 26-й гол за сборную России. Это второй результат после Кержакова
2020.09.03 23:29
12
ФНЛ. «Краснодар-2» победил «Факел» Бесчастных, «Чайка» Адиева с задачей выхода в РПЛ дома крупно уступила «Алании» Гогниева
2020.08.08 22:26
Бесчастных: «Моя оценка за восемь туров в «Факеле» – «двойка»
2019.11.24 12:31
Фото
Бесчастных – новый главный тренер «Факела»
2019.10.16 12:11
16
Бесчастных: «Атлетик» не играет в минус семь, у нас есть перед ними фора»
2018.02.15 14:46
4
Бесчастных ждет веселых матчей «Спартака» с «Атлетиком»
2018.02.15 06:43
9
Бесчастных: «Заболотный и Марков в топ-клубах? Они умеют подстраиваться»
2018.01.10 11:44
2
Бесчастных: «Работа в «Ростове»? Не могу это комментировать»
2018.01.10 08:43
Бесчастных: «Без работы мужику как-то не очень…»
2018.01.10 06:16
1
Фото
В «Тосно» подтвердили уход Бесчастных и Щербака
2017.12.31 10:10
2
Бесчастных советует футболистам «Спартака» играть на «Энфилде» уверенно и нагло
2017.12.06 14:28
6
Парфенов: «Уход двух тренеров из «Тосно»? Они вложили душу в футболистов, и ребята сыграли за них»
2017.11.25 20:25
1
Марков — о хет-трике: «Посвящаю его маме и Бесчастных»
2017.11.25 19:57
1
В «Тосно» подтвердили уход из клуба помощников Парфенова
2017.11.22 15:40
2
Бесчастных и Щербак уйдут из «Тосно»
2017.11.22 15:15
1
Юрченко: «Матч со «Спартаком» – хороший стимул для болельщиков прийти на стадион»
2017.09.15 07:05
4
Бесчастных: «Спартак» будет бороться за титул до последнего»
2017.08.11 10:53
10
Бесчастных: «Каррера сделал чемпионский «Спартак». Но готовил и собирал его Аленичев»
2017.05.18 17:34
38
Бесчастных: «В «Спартаке» подобрались классные игроки, наладилась атмосфера, появились лидеры и дисциплина»
2017.05.08 07:15
2
Бесчастных: «Спартак» должен стать чемпионом»
2017.04.28 14:16
9
Бесчастных: «Кокорин должен думать головой, а не другим местом»
2016.10.06 10:16
4
Бесчастных: «Не знаю, что делает Каррера. Состав, подготовка – все это дело рук Димы»
2016.10.05 23:00
27
1
2
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