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    Юрченко: «Матч со «Спартаком» – хороший стимул для болельщиков прийти на стадион»

    Голкипер «Тосно» Давид Юрченко рассказал о настрое своей команды на предстоящий матч против чемпиона России – московского «Спартака». По его словам, не стоит делать скидку на проблемы столичного клуба после неудачи в Лиге чемпионов.

    «Мы ждем в воскресенье мощную поддержку от болельщиков из Петербурга и Ленинградской области. Надеемся на нее. Все-таки «Тосно» играет с чемпионом России – это хороший стимул прийти на стадион.

    В «Спартаке» наверняка все профессионалы, так что для них не составит труда играть через три дня. Нам не стоит расслабляться из-за возможных проблем спартаковцев после Лиги чемпионов. Каждый футболист «Тосно» должен выйти на поле с двойным настроем и максимальной концентрацией.

    Вспоминают ли тренеры «Тосно» Дмитрий Парфенов и Владимир Бесчастных спартаковское прошлое? Все мы, игроки и тренеры, живем настоящим. Что было в прошлом, то в прошлом и осталось. Но очень важно, что у наших тренеров есть громадный опыт, приобретенный в том числе в «Спартаке», которым они всегда готовы поделиться. Это заслуживает уважения.

    В прошлом сезоне «Спартак», объективно говоря, был достоин завоевать золото. Так и случилось. Сегодня такой симпатии по отношению к «Спартаку» у меня нет. Чемпиону России тяжело держать взятый высокий уровень, как и любому на его месте. Нужно продолжать прогрессировать и доказывать в первую очередь самому себе», – заявил Юрченко.

    Матч 10-го тура российской Премьер-лиги «Тосно» – «Спартак» состоится в воскресенье, 17 сентября, в 13:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    15.09.2017 07:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17755

      paracetamol 15 сентября 2017, 19:03

      Тосна никак не слабее Марибора, считаю.

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 15 сентября 2017, 11:57

      за счёт Спартака в России и средняя посещаемость не падает -как бы он не играл зритель идет на него что дома что на выезде

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 15 сентября 2017, 08:09

      Сейчас любые неудачи клуба будут иметь оправдания- ведь мы же на 2 фронта играем ещё и травмы игроков. Главное чтобы Спартак не превратился в нытиков Зенита эпохи Луческу.

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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 15 сентября 2017, 07:32

      вообще не удивлюсь. если Спартак не обыграет тосно, или вообще продует...
      Ведь они же устали.....

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