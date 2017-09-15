Юрченко: «Матч со «Спартаком» – хороший стимул для болельщиков прийти на стадион»

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко рассказал о настрое своей команды на предстоящий матч против чемпиона России – московского «Спартака». По его словам, не стоит делать скидку на проблемы столичного клуба после неудачи в Лиге чемпионов.

«Мы ждем в воскресенье мощную поддержку от болельщиков из Петербурга и Ленинградской области. Надеемся на нее. Все-таки «Тосно» играет с чемпионом России – это хороший стимул прийти на стадион.

В «Спартаке» наверняка все профессионалы, так что для них не составит труда играть через три дня. Нам не стоит расслабляться из-за возможных проблем спартаковцев после Лиги чемпионов. Каждый футболист «Тосно» должен выйти на поле с двойным настроем и максимальной концентрацией.

Вспоминают ли тренеры «Тосно» Дмитрий Парфенов и Владимир Бесчастных спартаковское прошлое? Все мы, игроки и тренеры, живем настоящим. Что было в прошлом, то в прошлом и осталось. Но очень важно, что у наших тренеров есть громадный опыт, приобретенный в том числе в «Спартаке», которым они всегда готовы поделиться. Это заслуживает уважения.

В прошлом сезоне «Спартак», объективно говоря, был достоин завоевать золото. Так и случилось. Сегодня такой симпатии по отношению к «Спартаку» у меня нет. Чемпиону России тяжело держать взятый высокий уровень, как и любому на его месте. Нужно продолжать прогрессировать и доказывать в первую очередь самому себе», – заявил Юрченко.

Матч 10-го тура российской Премьер-лиги «Тосно» – «Спартак» состоится в воскресенье, 17 сентября, в 13:00 по московскому времени.