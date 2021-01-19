Бесчастных и Димидко стали тренерами «Родины»

Клуб ПФЛ «Родина» усилила тренерский штаб двумя экс-игроками РПЛ. Речь идет о Владимире Бесчастных и Александре Димидко.
«Экс-форвард московского «Спартака» и сборной России будет работать с нападающими. А воспитанник хабаровского футбола, запомнившийся в первую очередь выступлениями за московское «Динамо», помогать защитникам», – сообщили москвичи.
- Бесчастных 4 раза брал чемпионат России.
- Димидко занимал 3-е место в РПЛ с «Динамо».
- «Родина» во 2-й группе ПФЛ занимает 5-е место.
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Источник: инстаграм «Родины»