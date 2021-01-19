Бесчастных и Димидко стали тренерами «Родины»

Клуб ПФЛ «Родина» усилила тренерский штаб двумя экс-игроками РПЛ. Речь идет о Владимире Бесчастных и Александре Димидко.

«Экс-форвард московского «Спартака» и сборной России будет работать с нападающими. А воспитанник хабаровского футбола, запомнившийся в первую очередь выступлениями за московское «Динамо», помогать защитникам», – сообщили москвичи.

Бесчастных 4 раза брал чемпионат России.

Димидко занимал 3-е место в РПЛ с «Динамо».

«Родина» во 2-й группе ПФЛ занимает 5-е место.