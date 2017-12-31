В «Тосно» подтвердили уход Бесчастных и Щербака

«Тосно» объявил об уходе старших тренеров команды Владимира Бесчастных и Владимира Щербака. Со специалистами были расторгнуты контракты.

«Сегодня по соглашению сторон расторгнуты контракты со старшими тренерами «Тосно» Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком. Вместе с ними мы стали участником РФПЛ и одержали ряд важных побед.

Благодарим тренеров за совместную работу и желаем дальнейших успехов в карьере!» – говорится в заявлении клуба.