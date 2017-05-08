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    Бесчастных: «В «Спартаке» подобрались классные игроки, наладилась атмосфера, появились лидеры и дисциплина»

    Бывший форвард «Спартака» Владимир Бесчастных сравнил нынешний чемпионский состав команды с образцом сезона-2001. По его словам, много факторов сыграло за то, что в текущем сезоне красно-белые стали чемпионами.

    — Можете сравнить тот «Спартак» с сегодняшним?

    — Та команда была сплоченным коллективом, это есть и в сегодняшнем «Спартаке». Но если бы не было именно этих игроков и тренеров, с их мастерством и набором качеств, то сплоченность не помогла бы.

    — Как Каррера сумел сплотить «Спартак»?

    — Сложно сказать, надо быть внутри команды. Но нам было комфортно, ведь тогда было не так много иностранцев. Если и были, то такие как Робсон. Его очень любили, это наш человек, он и по-русски говорит неплохо.

    — Почему «Спартак» — чемпион?

    — Комплекс причин: подобрались высококлассные игроки, наладилась атмосфера, появились лидеры, дисциплина. Это как с ЦСКА, когда команда выигрывала с Игнашевичем, Акинфеевым и Березуцкими – лидерами.

    — Вы больше не последний чемпион-спартаковец. Обидно?

    — Я уже опытный в этом плане. Было, когда Саша Кержаков обошел в списке бомбардиров сборной. В жизни много подобного происходит, но надо жить дальше. Это не главное. Будет наше поколение, значит, предпоследними чемпионами «Спартака», а не последними. Никто же титул не отбирает. Как были чемпионами, так и остались. Все меняется.

    Прекрасно, что «Спартак», команда, которой ты отдал столько лет, вновь стала чемпионом. Лично знаю болельщиков, которые этого ждали. Как можно испытывать к этому ревность?

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.05.2017 07:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 8 мая 2017, 09:21

      мы все чемпионы, и футболисты и их болельщики, очень долго ждали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 мая 2017, 08:49

      Спартак чемпион и это уже факт.

      2
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