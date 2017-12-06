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    • Бесчастных советует футболистам «Спартака» играть на «Энфилде» уверенно и нагло

    Бесчастных советует футболистам «Спартака» играть на «Энфилде» уверенно и нагло

    Бывший нападающий «Спартака» Владимир Бесчастных поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

    Россиянин вспомнил игру красно-белых на «Энфилде» в 1992 году, когда «Спартак» победил англичан со счетом 2:0.

    «Это сейчас показывают много иностранного футбола по телевизору, ребята часто играют за границей. А тогда для меня было странным все, что происходило на «Энфилде». Я первый раз оказался на стадионе, где болельщики сидели очень близко к полю. Когда мяч выходил за пределы, чуть ли не они его подавали. Для меня это было неожиданно. А вообще был очень рад, когда отдал голевую на Радченко, мы разыграли неплохую комбинацию. Димка здорово исполнил!

    Что касается нынешнего матча, то ребятам нужно учесть, что «Ливерпуль», подгоняемый болельщиками, будет агрессивно действовать в начале матча. Им нужно это выдержать, играть уверенно и нагло, пытаться ловить их на контратаке и ничего не бояться. Думаю, все должно получиться», — заявил Бесчастных.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.12.2017 14:28
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    DOCTOR PENALTY
    1512560775
    Спасибо, Владимир, за правильные слова. Этого нашим очень не хватает.
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    dendiesel
    1512563514
    Полностью поддерживаю слова Бесчастных. А вообще со всеми командами нужна футбольная наглость, особенно с сильными. Ливерпуль сейчас очень силён, и если ему проиграть, то это надо сделать так, чтобы к концу матча у Ливерпуля не осталось сил..... Удачи СПАРТАК!!!!
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    momwig_
    1512563925
    Да, наглость нам не помешает
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    Mahone
    1512565656
    Наглость - второе счастье,Спартак просто не бойтесь,играйте в удовольствие=без оглядки,вы сможете,мы верим в вас,вы лучшие,а на закуску останется выиграть ЦСКА и на отдых
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    swot1205
    1512570328
    ****** этих сутулых собак и идем в 1/8...вперед Спартак
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    OfaZavr
    1512574579
    согласен, спортивная наглость не повредит.
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    ologreds
    1694991789
    numo528307
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