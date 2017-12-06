Бесчастных советует футболистам «Спартака» играть на «Энфилде» уверенно и нагло

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Бесчастных поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Россиянин вспомнил игру красно-белых на «Энфилде» в 1992 году, когда «Спартак» победил англичан со счетом 2:0.

«Это сейчас показывают много иностранного футбола по телевизору, ребята часто играют за границей. А тогда для меня было странным все, что происходило на «Энфилде». Я первый раз оказался на стадионе, где болельщики сидели очень близко к полю. Когда мяч выходил за пределы, чуть ли не они его подавали. Для меня это было неожиданно. А вообще был очень рад, когда отдал голевую на Радченко, мы разыграли неплохую комбинацию. Димка здорово исполнил!

Что касается нынешнего матча, то ребятам нужно учесть, что «Ливерпуль», подгоняемый болельщиками, будет агрессивно действовать в начале матча. Им нужно это выдержать, играть уверенно и нагло, пытаться ловить их на контратаке и ничего не бояться. Думаю, все должно получиться», — заявил Бесчастных.