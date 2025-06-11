Бесчастных прокомментировал падение своего рекорда в сборной России

Бывший форвард сборной России Владимир Бесчастных прокомментировал падение своего рекорда.

Накануне пал рекорд Бесчастных по скорости хет-трика.

Его побил Ярослав Гладышев, оформивший покер в матче с Беларусью (4:1).

Это был дебют динамовца в стартовом составе России.

– А игра Гладышева?

– Гладышев – очень перспективный футболист. Он и в «Динамо» себя хорошо проявлял, и в сборной показал себя неплохо. Я как нападающий могу сказать, что он очень здорово технически забил в матче с Белоруссией. Парень умеет забивать.

– Он ведь перебил ваш рекорд и оформил самый быстрый хет-трик в истории сборной России.

– Он молодец! Когда кто-то перебивает мои рекорды, я говорю об этом, как Гретцки о рекорде Овечкина. Если кто-то перебивает мой рекорд, значит наш вид спорта продолжает прогрессировать. И ведь в будущем появится кто-то еще, кто побьет и этот рекорд.