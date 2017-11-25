Парфенов: «Уход двух тренеров из «Тосно»? Они вложили душу в футболистов, и ребята сыграли за них»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над «Арсеналом» в матче 18-го тура чемпионата России (3:2).

«Очередной искрометный матч. Важные три очка, чего уж душой кривить. Есть небольшое давление на игроков, потому что два последних матча получились не очень хорошие.

Важно было вернуться к терпению, организации игры и отдаче. Мы дотерпели, футбольный бог нас вознаградил. Спасибо ребятам, они не опустили руки и до конца верили в победу.

Повлиял ли на игру уход двух тренеров из штаба? Где-то ребята и сыграли за этих двух тренеров, которые вложили в них душу. Это была такая благодарность им», — сказал Парфенов.

Напомним, что помощники главного тренера Владимир Щербак и Владимир Бесчастных покинули клуб в среду.