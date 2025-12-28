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Команды
Родина (мол)
Евгений Бушманов
Новости
Евгений Бушманов - новости
Родина (мол)
Россия
2 ноября 1971 (55)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Назван лучший летний трансфер в РПЛ – это спартаковец
2025.12.28 16:02
4
Бушманов заявил, что «Спартак» находится в застое
2025.10.12 00:43
2
Бушманов оценил трансферную работу «Спартака»
2024.07.02 14:32
5
Бушманов ответил, кто должен возглавить «Спартак» вместо Абаскаля
2024.04.15 14:56
9
Бушманов ответил, готов ли возглавить «Спартак»
2024.04.09 11:21
1
Бушманов отреагировал на возрождение «Спартака-2»
2023.12.26 09:29
1
Бушманов назвал главную трансферную цель «Спартака»
2023.12.21 15:43
1
Фото
Трехкратный чемпион России возглавил «Велес»
2023.07.02 12:37
2
Бушманов верит в чемпионство «Спартака»
2023.02.12 19:45
Бушманов: «Удивляет, что Кофрие вышел в «Клермоне» на такой уровень»
2023.01.22 12:47
15
Бушманов назвал двух лучших центральных защитников РПЛ
2023.01.19 09:09
2
В шорт-листе «Пари НН» остались 4 тренера. Клуб примет решение до 27 декабря
2022.12.24 11:11
1
«Пари НН» ведет переговоры с экс-тренером «Спартака-2»
2022.12.23 14:51
Бушманов рассказал, что ему нравится в работе Абаскаля
2022.11.11 21:05
Бушманов: «У Зиньковского есть одна проблема»
2022.10.03 19:02
2
Бушманов назвал единственного игрока «Локомотива», к которому нет претензий
2022.10.03 16:11
3
Бушманов: «Спартак» провел идеальный матч против «Факела»
2022.09.16 09:13
2
«Было много крови, зашивали, фингал натек». Бушманов вспомнил, как получил от Карпина ногой в глаз
2022.07.18 21:10
Бушманов: «Мне была близка философия Витории. Он сильный тренер, ему не хватило времени в «Спартаке»
2022.07.18 14:21
5
Бушманов мог возглавить «Спартак» вместо Абаскаля
2022.07.18 10:50
5
Бушманов назвал двух самых талантливых игроков «Спартака», с которыми работал
2022.07.18 09:55
Бушманов раскритиковал Каттани за слова о нецелесообразности «Спартака-2»
2022.07.18 08:55
Широков предложил «Спартаку» бюджетный вариант на роль тренера
2022.06.27 11:44
3
«Ротор» выбирает между шестью тренерами
2022.06.20 20:44
1
Тренер «Спартака-2» Бушманов прокомментировал закрытие команды
2022.05.23 10:18
3
Бушманов: «Умяров, Агаларов, Хлусевич, Тюкавин готовы к сборной России»
2021.11.17 12:08
21
Фото
Бушманов – новый главный тренер «Спартака-2»
2021.03.11 18:19
2
Бушманов близок к возвращению в «Спартак-2»
2021.03.10 21:43
2
Бушманов: «Гулиев – южный парень, горячий, но при мне в «Спартаке-2» с ним проблем не было»
2020.05.26 09:39
3
Бушманов: «Сейчас Чалов готов конкурировать в первой сборной, но в сентябре Мелкадзе был сильнее»
2019.03.01 09:48
12
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2
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4
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