Бушманов раскритиковал Каттани за слова о нецелесообразности «Спартака-2»

Экс-тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов ответил бывшему спортивному директору клуба Луке Каттани.

Ранее итальянец заявил о нецелесообразности существования «Спартака-2».

«Полная ерунда. В чемпионском сезоне практически вся скамейка была из «Спартака-2» (плюс Кутепов на поле).

У большой команды на лавке всегда будут обиженные, недовольные, и всe это влияет на тренировочный процесс, на атмосферу.

А когда там сидят свои ребята, которые тебя поддерживают, это очень важно. Они уже достаточно конкурентоспособны, амбициозны, но при этом всей душой за родной клуб.

Набери скамейку из молодeжной команды или академии – будет не то. Сырые. Основные футболисты это сразу почувствуют, им просто неинтересно будет играть на тренировках против «фишек».

Конкурентная среда сразу пропадает. Для меня странно, как можно это не понимать. С моей точки зрения такая структура, как «Спартак-2», нужна, и рано или поздно клуб к ней вернeтся.

Потому что переход из детско-юношеского и молодeжного футбола во взрослый очень непростой. «Спартак» много вкладывает в свою академию, она даeт большое количество перспективных ребят.

Но довести их до первой команды без такой промежуточной ступеньки архисложно. Разница в уровне между молодeжным первенством и Премьер-лигой гигантская», – сказал Бушманов.