Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: дороже фильм или футболист?
Тест: дороже фильм или футболист?
2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

Бушманов раскритиковал Каттани за слова о нецелесообразности «Спартака-2»

Экс-тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов ответил бывшему спортивному директору клуба Луке Каттани.

Ранее итальянец заявил о нецелесообразности существования «Спартака-2».

«Полная ерунда. В чемпионском сезоне практически вся скамейка была из «Спартака-2» (плюс Кутепов на поле).

У большой команды на лавке всегда будут обиженные, недовольные, и всe это влияет на тренировочный процесс, на атмосферу.

А когда там сидят свои ребята, которые тебя поддерживают, это очень важно. Они уже достаточно конкурентоспособны, амбициозны, но при этом всей душой за родной клуб.

Набери скамейку из молодeжной команды или академии – будет не то. Сырые. Основные футболисты это сразу почувствуют, им просто неинтересно будет играть на тренировках против «фишек».

Конкурентная среда сразу пропадает. Для меня странно, как можно это не понимать. С моей точки зрения такая структура, как «Спартак-2», нужна, и рано или поздно клуб к ней вернeтся.

Потому что переход из детско-юношеского и молодeжного футбола во взрослый очень непростой. «Спартак» много вкладывает в свою академию, она даeт большое количество перспективных ребят.

Но довести их до первой команды без такой промежуточной ступеньки архисложно. Разница в уровне между молодeжным первенством и Премьер-лигой гигантская», – сказал Бушманов.

  • «Спартак» объявил о закрытии второй команды в мае.
  • Причина – сокращение бюджета.
  • Проект был создан в 2013 году.

Новости по теме
РФС утвердил состав участников РПЛ и Первой лиги. Вылетевший КАМАЗ заменил «Спартак-2»
«Мне очень больно». Литвинов – о закрытии «Спартака-2»
Губерниев предложил владельцам «Спартака» продать клуб и оставить только телеграм Заремы 3
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:55
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +112

    rac531 1 час назад

    Возродить "Спаптак 2" хорошая идея и я ее поддерживаю)
    Так что, г-н Бушманов, выписывайте чек миллионов на 400-500 рублей и флаг Вам в руки!
    Удачи!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11