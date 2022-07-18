Бушманов мог возглавить «Спартак» вместо Абаскаля

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал, что он был в шорт-листе, когда клуб искал замену Паоло Ваноли.
«Я понимал, что такая вероятность существует, пусть и небольшая. Был к этому готов, абсолютно.
Плюс была информация, что в списке Каттани из 8-10 иностранных и русских тренеров фигурировала и моя фамилия. Под каким номером – не могу сказать.
Какие-то мысли на этот счeт были, но решили так, как решили. Ничего страшного, надо двигаться дальше.
Есть желание работать. Были варианты в Первой лиге, но пока не принял для себя решение насчeт новой команды», – заявил Бушманов.
- В итоге «Спартак» сделал выбор в пользу испанца Гильермо Абаскаля.
- Команда начала сезон с разгрома от «Зенита» (0:4) в Суперкубке и ничьей с «Ахматом» (1:1) в РПЛ.
Источник: «Чемпионат»