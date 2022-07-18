Бушманов мог возглавить «Спартак» вместо Абаскаля

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал, что он был в шорт-листе, когда клуб искал замену Паоло Ваноли.

«Я понимал, что такая вероятность существует, пусть и небольшая. Был к этому готов, абсолютно.

Плюс была информация, что в списке Каттани из 8-10 иностранных и русских тренеров фигурировала и моя фамилия. Под каким номером – не могу сказать.

Какие-то мысли на этот счeт были, но решили так, как решили. Ничего страшного, надо двигаться дальше.

Есть желание работать. Были варианты в Первой лиге, но пока не принял для себя решение насчeт новой команды», – заявил Бушманов.