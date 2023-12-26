Бушманов отреагировал на возрождение «Спартака-2»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов одобрил восстановление второй команды клуба.

«Это очень хороший шаг, здорово, что команда вновь будет существовать. Академия работает, в клубе много перспективных игроков, их нужно доводить до первой команды. «Спартак‑2» будет отлично справляться с этой задачей. Готов ли я снова возглавить команду? Ко мне никто не обращался», – сказал Бушманов.