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    Бушманов отреагировал на возрождение «Спартака-2»

    Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов одобрил восстановление второй команды клуба.

    «Это очень хороший шаг, здорово, что команда вновь будет существовать. Академия работает, в клубе много перспективных игроков, их нужно доводить до первой команды. «Спартак‑2» будет отлично справляться с этой задачей. Готов ли я снова возглавить команду? Ко мне никто не обращался», – сказал Бушманов.

    • В понедельник «Спартак» объявил о возрождении второй команды, которая будет заявлена для участия во Второй лиге.
    • Бушманов тренировал «Спартак‑2» с 2013 по 2017 год и с 2021‑го по 2022‑й.

    Источник: «РБ Спорт»

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