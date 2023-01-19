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    Бушманов назвал двух лучших центральных защитников РПЛ

    Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал, каких игроков центра обороны он считает лучшими в чемпионате России.

    «Кто является лучшим центральным защитником в РПЛ? Приходит на ум Джикия.

    В «Зените» был Ловрен, но он уехал. Да, он возрастной футболист, но последние полгода Деян провел очень хорошо и на чемпионате мира сыграл здорово.

    Мне еще нравится, как играет Дивеев», – заявил Бушманов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +577

      Теркчанин 34 минуты назад

      Лучше всех в РПЛ на этой позиции играет Швец,при чем,он иГрал там не будучи ЦЗ.

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      Рейтинг: +1555

      Красногвардейчик 1 час назад

      Ловрен в Зените больше привозил

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