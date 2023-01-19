Бушманов назвал двух лучших центральных защитников РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал, каких игроков центра обороны он считает лучшими в чемпионате России.

«Кто является лучшим центральным защитником в РПЛ? Приходит на ум Джикия.

В «Зените» был Ловрен, но он уехал. Да, он возрастной футболист, но последние полгода Деян провел очень хорошо и на чемпионате мира сыграл здорово.

Мне еще нравится, как играет Дивеев», – заявил Бушманов.

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