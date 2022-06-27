Широков предложил «Спартаку» бюджетный вариант на роль тренера

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков порассуждал о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московской команды.

– Логика понятна. Уже брали молодого перспективного тренера из той же команды [»Базеля»]. Опять пошли по этому пути.

Но логики принятия тренера, молодого и неопытного, не понимаю. Логично, чтобы обратились к Валере [Карпину]. Но я так понимаю, что нужно было платить отступные «Ростову» и выполнять какие-либо условия.

Можно было бы рассмотреть Федотова, но блестяще сработал ЦСКА. Оставался иностранец – видимо, держали в уме молодого перспективного Тедеско. Считают, что с Тедеско был хороший опыт.

– Абаскаль – тренер подешевле?

– Но есть Бушманов, если нужен бюджетный вариант. И можно было бы интегрировать молодых ребят. В «Спартаке» есть команда, можно играть в хороший футбол.

Поскольку выбирает иностранец, он иностранца и выберет. Плюс руководство больше ориентировано на Европу.

Бушманов был тренером «Спартака-2».

Абаскаль сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.

Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.

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