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Тренер «Спартака-2» Бушманов прокомментировал закрытие команды

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о решении руководства клуба закрыть вторую команду.

«Узнал о закрытии второй команды меньше часа назад, относительно своего будущего пока ничего не могу сказать.

В целом это был хороший проект, полезный, воспитывали молодых игроков, их было много в «Спартаке», закрытие – это бюджетная история, как я понимаю», – заявил Бушманов.

  • «Спартак-2» финишировал на 7-м месте в ФНЛ.
  • Проект был создан в 2013 году.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +7816

    piligrim1986 27 минут назад

    выхлопа 0?

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    Рейтинг: +10195

    Alekxei Z. 1 час назад

    Интересно , а что должен сказать человек работавший в этом проекте ?
    Надо смотреть на затраты и отдачу.
    По- уму его давно надо было закрыть, у нас в составе из Чертаново больше , чем из С-2.
    Ну и нахера он нужен ?

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