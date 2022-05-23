Тренер «Спартака-2» Бушманов прокомментировал закрытие команды

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о решении руководства клуба закрыть вторую команду.

«Узнал о закрытии второй команды меньше часа назад, относительно своего будущего пока ничего не могу сказать.

В целом это был хороший проект, полезный, воспитывали молодых игроков, их было много в «Спартаке», закрытие – это бюджетная история, как я понимаю», – заявил Бушманов.

«Спартак-2» финишировал на 7-м месте в ФНЛ.

Проект был создан в 2013 году.

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