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    Бушманов рассказал, что ему нравится в работе Абаскаля

    Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов оценил работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

    «В целом не только молодежь, но и вся команда здорово прогрессирует. Да, приятно видеть, как Абаскаль грамотно задействует молодых ребят. Мне нравится, как он это делает. Так и должно быть. Он им доверяет, а ребята стараются показать хорошую игру, не подвести тренера. Все понимают, что нужно пользоваться такими шансами. За этим приятно наблюдать. Все растут и прибавляют», – сказал Бушманов.

    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • Абаскаль принял команду летом.
    • Бушманов сейчас без работы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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