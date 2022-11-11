Бушманов рассказал, что ему нравится в работе Абаскаля

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов оценил работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
«В целом не только молодежь, но и вся команда здорово прогрессирует. Да, приятно видеть, как Абаскаль грамотно задействует молодых ребят. Мне нравится, как он это делает. Так и должно быть. Он им доверяет, а ребята стараются показать хорошую игру, не подвести тренера. Все понимают, что нужно пользоваться такими шансами. За этим приятно наблюдать. Все растут и прибавляют», – сказал Бушманов.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
- Абаскаль принял команду летом.
- Бушманов сейчас без работы.
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Источник: «РБ Спорт»