Бушманов – новый главный тренер «Спартака-2»

Хорошая новость. Евгений наш, родной всё-таки.
«Спартак-2» объявил о возвращении на пост главного тренера клуба Евгения Бушманова.
49-летний тренер завтра проведет первую тренировку с командой на базе в Тарасовке.
- Бушманов возглавлял «Спартак-2» с 2013 по 2017-й год.
- Вчера, 10 марта, московский клуб объявил об отставке Романа Пилипчука.
- «Спартак-2» идет в ФНЛ 15-м.
Новым главным тренером «двойки» назначен Евгений БушмановПоздравляем Евгения Александровича с возвращением!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 11, 2021