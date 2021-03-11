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    Бушманов – новый главный тренер «Спартака-2»

    «Спартак-2» объявил о возвращении на пост главного тренера клуба Евгения Бушманова.

    49-летний тренер завтра проведет первую тренировку с командой на базе в Тарасовке.

    • Бушманов возглавлял «Спартак-2» с 2013 по 2017-й год.
    • Вчера, 10 марта, московский клуб объявил об отставке Романа Пилипчука.
    • «Спартак-2» идет в ФНЛ 15-м.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 18:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20367

      DOCTOR PENALTY 30 минут назад

      Хорошая новость. Евгений наш, родной всё-таки.

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