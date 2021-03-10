Пилипчука уволили с поста главного тренера «Спартака-2»

Главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук покинул пост. Сегодня, 10 марта, команда уступила дома «Нефтехимику» в очередном матче ФНЛ (0:1).
«Завтра Пилипчук проведет последнюю тренировку с командой.
Сегодняшнее домашнее поражение от «Нефтехимика» стало седьмым для «Спартака-2» за последние десять туров ФНЛ.
Желаем Роману Михайловичу успехов в дальнейшей карьере», – написала пресс-служба москвичей.
- Пилипчук работал в команде с 2020 года.
- «Спартак-2» идет в ФНЛ 15-м.
- Тренер был в штабе чемпионского «Спартака» в сезоне-2016/17.
Источник: официальный сайт «Спартака»