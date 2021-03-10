Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пилипчука уволили с поста главного тренера «Спартака-2»

10 марта 2021, 20:07
14

Главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук покинул пост. Сегодня, 10 марта, команда уступила дома «Нефтехимику» в очередном матче ФНЛ (0:1).

«Завтра Пилипчук проведет последнюю тренировку с командой.

Сегодняшнее домашнее поражение от «Нефтехимика» стало седьмым для «Спартака-2» за последние десять туров ФНЛ.

Желаем Роману Михайловичу успехов в дальнейшей карьере», – написала пресс-служба москвичей.

  • Пилипчук работал в команде с 2020 года.
  • «Спартак-2» идет в ФНЛ 15-м.
  • Тренер был в штабе чемпионского «Спартака» в сезоне-2016/17.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Спартак-2 Спартак Пилипчук Роман
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
серега кашин
1615397454
сегодня уволили а завтра еще на тренировку- где логика и нужна ли она ему
Ответить
derrik2000
1615400100
Да, Роман... Аналитик ты, конечно, классный, а как главный тренер, оказывается, никакой. Нормально. У каждого есть свой "потолок". Главное - знать, где он. Иначе можно наломать дров и испортить себе жизнь.
Ответить
JTherry
1615400957
а для чего брали на работу этого горе-"аналитеГа", устроившего истерику за несколько туров до окончания сезона в 2018? и в "двойке" засиделся: никого не смог поднять в первый состав, про результаты вообще молчу...(((
Ответить
VVM1964
1615402525
А кто-то тут писал , что на Пилипчуке вся команда Карреры держится ? )))
Ответить
партизан84
1615405385
ну наконец-то
Ответить
Hektor 84
1615417426
Я так и не понял за какие заслуги его назначали! То что он там вякал что в чемпионский сезон на нем всё держалось? Теперь мы реально заценили его способности. Какой тебе Спартак тренировать? В фнл летели всем подряд. Каких то новых футболистов не раскрыл, чем вообще там занимался?
Ответить
SmokingDog
1615437028
Хорошая новость
Ответить
zigbert
1615466869
Логический конец тренера неудачника.
Ответить
Дедуктор
1615478811
Так, эта гнида до сих пор на Спартаке паразитировала? Давно пора было под зад пинка дать ядреного этому прощелыге.
Ответить
Главные новости
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
6
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
1
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
3
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
10
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
12:43
1
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
5
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
12:19
4
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
11:41
1
Все новости
Все новости
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
27 августа
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
27 августа
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
26 августа
ФотоКлуб Первой лиги уволил главного тренера
26 августа
2
Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»
26 августа
1
ФотоВратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
Экс-капитану «Торпедо» ампутировали часть ноги
22 августа
3
ФотоВоспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
21 августа
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
21 августа
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
21 августа
21
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
21 августа
1
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
21 августа
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
20 августа
6
Экс-защитник сборной России перешел в клуб Басты
20 августа
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
20 августа
5
«Класс засуньте в пятую точку»: Юран – о специфике ФНЛ
20 августа
2
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
19 августа
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
19 августа
Байрамян рассказал о методах Юрана
19 августа
1
ФотоКлуб Первой лиги расстался с экс-спартаковцем – одним из 26 новичков, подписанных в июле
19 августа
«Челябинск» подал протест на результат матча с «Торпедо»
18 августа
Кержаков оценил свои шансы найти работу тренером
18 августа
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
17 августа
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+