Пилипчука уволили с поста главного тренера «Спартака-2»

Главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук покинул пост. Сегодня, 10 марта, команда уступила дома «Нефтехимику» в очередном матче ФНЛ (0:1).

«Завтра Пилипчук проведет последнюю тренировку с командой.

Сегодняшнее домашнее поражение от «Нефтехимика» стало седьмым для «Спартака-2» за последние десять туров ФНЛ.

Желаем Роману Михайловичу успехов в дальнейшей карьере», – написала пресс-служба москвичей.