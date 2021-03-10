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    Пилипчука уволили с поста главного тренера «Спартака-2»

    Главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук покинул пост. Сегодня, 10 марта, команда уступила дома «Нефтехимику» в очередном матче ФНЛ (0:1).

    «Завтра Пилипчук проведет последнюю тренировку с командой.

    Сегодняшнее домашнее поражение от «Нефтехимика» стало седьмым для «Спартака-2» за последние десять туров ФНЛ.

    Желаем Роману Михайловичу успехов в дальнейшей карьере», – написала пресс-служба москвичей.

    • Пилипчук работал в команде с 2020 года.
    • «Спартак-2» идет в ФНЛ 15-м.
    • Тренер был в штабе чемпионского «Спартака» в сезоне-2016/17.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 20:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5899

      серега кашин 13 минут назад

      сегодня уволили а завтра еще на тренировку- где логика и нужна ли она ему

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