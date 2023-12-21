Бушманов назвал главную трансферную цель «Спартака»

Бывший защитник ЦСКА, «Спартака» и «Крыльев Советов» Евгений Бушманов считает, что красно-белым предстоящей зимой необходимо усилить атакующую линию.

«Думаю, «Спартаку» нужен новый нападающий, клуб должен усилить атакующую линию. Соболеву нужен конкурент. Соболев – основная опция команды, а если что-то пойдет не так, то кого выпускать? Команде нужен еще один быстрый, техничный игрок впереди», – сказал Бушманов.