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    Бушманов назвал главную трансферную цель «Спартака»

    Бывший защитник ЦСКА, «Спартака» и «Крыльев Советов» Евгений Бушманов считает, что красно-белым предстоящей зимой необходимо усилить атакующую линию.

    «Думаю, «Спартаку» нужен новый нападающий, клуб должен усилить атакующую линию. Соболеву нужен конкурент. Соболев – основная опция команды, а если что-то пойдет не так, то кого выпускать? Команде нужен еще один быстрый, техничный игрок впереди», – сказал Бушманов.

    • После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает 5-е место в РПЛ.
    • Команда занимает седьмое место по результативности в чемпионате, забив 27 голов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2097

      Спартач80 59 минут назад

      Ну это всем понятно.

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      Рейтинг: +1746

      SLADE2019 > Спартач80 45 минут назад

      А еще всем понятно, что укреплять надо все позиции. Когда этому конец будет положен?

      1
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