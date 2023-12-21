Бушманов назвал главную трансферную цель «Спартака»

Бывший защитник ЦСКА, «Спартака» и «Крыльев Советов» Евгений Бушманов считает, что красно-белым предстоящей зимой необходимо усилить атакующую линию.
«Думаю, «Спартаку» нужен новый нападающий, клуб должен усилить атакующую линию. Соболеву нужен конкурент. Соболев – основная опция команды, а если что-то пойдет не так, то кого выпускать? Команде нужен еще один быстрый, техничный игрок впереди», – сказал Бушманов.
- После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает 5-е место в РПЛ.
- Команда занимает седьмое место по результативности в чемпионате, забив 27 голов.
Источник: «РБ Спорт»