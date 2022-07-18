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«Было много крови, зашивали, фингал натек». Бушманов вспомнил, как получил от Карпина ногой в глаз

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал, как Валерий Карпин разбил ему лицо.

«Для Валеры уже тогда не существовало авторитетов – это бросалось в глаза. Он выделялся на общем фоне наглостью, уверенностью в себе. Эта черта характера ему помогала тогда и помогает сейчас.

Другой такой пример – Дима Хлестов. У него не было авторитетов, потому что он вообще не интересовался футболом за пределами «Спартака»: ничего не читал, не смотрел и не знал никаких игроков.

Как Карпин разбил мне лицо? В Америке играли турнир. Я боролся вверху с нападающим, а Валера, не видя меня, пытался вынести мяч через себя. Ну и зарядил мне ногой в глаз.

Было много крови, зашивали, фингал натeк. Ничего страшного, игровой момент», – сказал Бушманов.

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Источник: «Чемпионат»

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