Бушманов верит в чемпионство «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Надеюсь, что борьба за чемпионство не закончилась и «Спартак» сможет побороться. Верю и надеюсь, что «Зенит» оступится, а «Спартак» приблизится к первой строчке. Как и надеюсь и верю в чемпионство «Спартака».

«Спартак» показывал очень хороший футбол в первой части сезона — провели много хороших матчей. Судя по зимним сборам и турниру, команда прибавляет, показывает качественный футбол. Ещe и игроки добавились. Думаю, «Спартак» сильнее, чем в первой части сезона. Посмотрим, во что это выльется в официальных матчах», – сказал Бушманов.

«Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

«Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.

«Спартак» не брал чемпионство с сезона-2016/17.

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