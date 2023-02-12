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    Бушманов верит в чемпионство «Спартака»

    Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

    «Надеюсь, что борьба за чемпионство не закончилась и «Спартак» сможет побороться. Верю и надеюсь, что «Зенит» оступится, а «Спартак» приблизится к первой строчке. Как и надеюсь и верю в чемпионство «Спартака».

    «Спартак» показывал очень хороший футбол в первой части сезона — провели много хороших матчей. Судя по зимним сборам и турниру, команда прибавляет, показывает качественный футбол. Ещe и игроки добавились. Думаю, «Спартак» сильнее, чем в первой части сезона. Посмотрим, во что это выльется в официальных матчах», – сказал Бушманов.

    • «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 6 очков.
    • «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.
    • «Спартак» не брал чемпионство с сезона-2016/17.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Чемпионат»

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