Бушманов ответил, готов ли возглавить «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА Евгений Бушманов высказался о возможной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после победного матча 23-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1) и ответил на вопрос о возможности прихода на место испанца.
– Теоретически Абаскаля могут уволить. Результатов, которые ожидали от команды, нет. Нет и игры. Но, с другой стороны, был выигран важный матч. Может, совсем не по игре была победа, но важные три очка.
«Спартак» вновь включается в реальную борьбу за третье место. Вполне возможно, что Абаскалю дадут возможность дальше работать. До конца сезона? Сейчас такая ситуация в «Спартаке», что никто не даст гарантии в том, что Абаскалю дадут доработать до конца сезона.
После каждой игры ситуация может меняться. Есть шансы побороться за Кубок России. Отставание от «Динамо», которое занимает третье место, три очка. «Спартак» в игре, в борьбе. Посмотрим, что будет дальше.
– Возможная отставка Абаскаля сейчас может быть полезной для «Спартака»?
– Решения об отставке принимает руководство команды, исходя из многих факторов. Есть ли тренер на замену, готов ли он сейчас прийти. Здесь много нюансов.
Отставка может сыграть в плюс. Когда каждую неделю вне зависимости от того, выиграл ты или проиграл, на команду льется негатив, то это влияет. А когда приходит новый человек, то в этом есть определенный свежий глоток воздуха. И пресса не будет сильно сразу прессовать. Такой вариант возможен, его нельзя исключать. Руководство должно принимать решение, исходя из ситуации внутри команды.
– Если вам предложат возглавить «Спартак», будете ли вы к этому готовы?
– (смеется) Да ладно. Давайте на земле стоять.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 35 очками после 22 матчей. Команда отстает на три очка от 3-го места.
- Абаскаль тренирует красно-белых с лета 2022 года. Под его руководством «Спартак» завоевал бронзовые медали в прошлом сезоне.
- Бушманов был главным тренером «Спартака-2» в 2013–2017 и 2021–2022 годах.
- Последним местом его работы был «Велес», откуда он ушел в октябре 2023 года.