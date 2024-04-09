Бушманов ответил, готов ли возглавить «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА Евгений Бушманов высказался о возможной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после победного матча 23-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1) и ответил на вопрос о возможности прихода на место испанца.

– Теоретически Абаскаля могут уволить. Результатов, которые ожидали от команды, нет. Нет и игры. Но, с другой стороны, был выигран важный матч. Может, совсем не по игре была победа, но важные три очка.

«Спартак» вновь включается в реальную борьбу за третье место. Вполне возможно, что Абаскалю дадут возможность дальше работать. До конца сезона? Сейчас такая ситуация в «Спартаке», что никто не даст гарантии в том, что Абаскалю дадут доработать до конца сезона.

После каждой игры ситуация может меняться. Есть шансы побороться за Кубок России. Отставание от «Динамо», которое занимает третье место, три очка. «Спартак» в игре, в борьбе. Посмотрим, что будет дальше.

– Возможная отставка Абаскаля сейчас может быть полезной для «Спартака»?

– Решения об отставке принимает руководство команды, исходя из многих факторов. Есть ли тренер на замену, готов ли он сейчас прийти. Здесь много нюансов.

Отставка может сыграть в плюс. Когда каждую неделю вне зависимости от того, выиграл ты или проиграл, на команду льется негатив, то это влияет. А когда приходит новый человек, то в этом есть определенный свежий глоток воздуха. И пресса не будет сильно сразу прессовать. Такой вариант возможен, его нельзя исключать. Руководство должно принимать решение, исходя из ситуации внутри команды.

– Если вам предложат возглавить «Спартак», будете ли вы к этому готовы?

– (смеется) Да ладно. Давайте на земле стоять.