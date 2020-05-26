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    Бушманов: «Гулиев – южный парень, горячий, но при мне в «Спартаке-2» с ним проблем не было»

    Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о дисциплинарных мерах в отношении полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева.

    «У нас с Гулиевым все было нормально. Понятно, что Аяз – южный парень, горячий. Но когда он был при мне в «Спартаке-2», проблем не было. Понятно, что присутствует вспыльчивость, есть свои особенности. Но они, наверное, имеются у каждого человека. Со всеми можно находить общий язык и ко всем подбирать подход.

    Есть ли шанс вернуться из «Спартака-2» в основу? Время покажет. Пока говорить сложно. Сейчас перевели во вторую команду, но у «Спартака» в целом не так много времени для подготовки к оставшейся части сезона. Поэтому важно, как Аяз отреагирует на этот перевод.

    Такие моменты бывают в карьере. Иногда они сказываются положительно – игрок что-то пересмотрит и по-другому начнет себя вести, тренироваться. Посмотрим, дай бог, чтобы эта ситуация пошла на пользу Аязу и команде. Надеюсь, это только воспитательные меры», – заявил специалист.

    • Гулиев был переведен во вторую команду красно-белых за нарушение дисциплины.
    • По информации «СЭ», 23-летнего футболиста наказали таким образом за некорректное общение с членами тренерского штаба.

    Источник: «Матч ТВ»

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    26.05.2020 09:39
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +118

      Puddle 26 мая, 13:17

      Так пусть Де Зеув его остудит! Гы-гы-гы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +669

      кто там 26 мая, 12:09

      Когда тебе платят миллионы ни за что, когда ты говно а не футболист, тогда нужно не к футболисту такому подход искать, а как они сделали - пинок под зад и кое что ещё.
      Молодцы тренерский штаб спама, тут я одобряю, нужно было ещё это сделать когда эта ... горячая особа человека сбила на пешеходке и потом ещё нос сломал, а не покрывать его. А то понаехали тут(не ко всем это относится, есть и норм ребята, но этот видимо вшивая овца.).

      Офигели уже эти недоделыши. Спасибо ещё раз управленцам за это.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3126

      Борат 26 мая, 11:48

      дать эту горячему парню отару овец у подножия гор и пускай развлекается !
      гыгы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1264

      Cleaner 26 мая, 11:42

      Нафига немцу вспыльчивый южный парень? Нафига немцу горячие южные особенности Гулиева? Все правильно, пинка под зад и забыл о таком.

      4
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      ...
      Рейтинг: +574

      fhnv > Cleaner 26 мая, 11:57

      не говори ка ещё под каждое чмо подстраиваться

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4484

      JTherry 26 мая, 11:18

      Спартак-2 не выступает в ФНЛ, там сезон завершен... или дома будет сидеть, или отдавать в бесплатную аренду, продать или расторгнуть договор, Гулиеву уже "воспитательные меры" поздно применять...

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