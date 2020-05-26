Бушманов: «Гулиев – южный парень, горячий, но при мне в «Спартаке-2» с ним проблем не было»

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о дисциплинарных мерах в отношении полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева.

«У нас с Гулиевым все было нормально. Понятно, что Аяз – южный парень, горячий. Но когда он был при мне в «Спартаке-2», проблем не было. Понятно, что присутствует вспыльчивость, есть свои особенности. Но они, наверное, имеются у каждого человека. Со всеми можно находить общий язык и ко всем подбирать подход.

Есть ли шанс вернуться из «Спартака-2» в основу? Время покажет. Пока говорить сложно. Сейчас перевели во вторую команду, но у «Спартака» в целом не так много времени для подготовки к оставшейся части сезона. Поэтому важно, как Аяз отреагирует на этот перевод.

Такие моменты бывают в карьере. Иногда они сказываются положительно – игрок что-то пересмотрит и по-другому начнет себя вести, тренироваться. Посмотрим, дай бог, чтобы эта ситуация пошла на пользу Аязу и команде. Надеюсь, это только воспитательные меры», – заявил специалист.