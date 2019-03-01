Бушманов: «Сейчас Чалов готов конкурировать в первой сборной, но в сентябре Мелкадзе был сильнее»

Экс-главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов объяснил, почему в решающих играх отборочного цикла к молодежному Евро-2019 предпочел Федору Чалову Георгия Мелкадзе.

– Чалов готов к основной сборной?

– Федор уже вызывался на ноябрьский сбор команды Черчесова, но не играл. Сейчас он своей игрой доказывает, что является уверенным кандидатом в первую сборную. Думаю, он уже готов конкурировать за место в основе.

– Осенью вы его называли зависимым игроком. Он по-прежнему таким остается?

– Для меня независимый нападающий — это футболист, который может сам обыграть двух-трех соперников и забить мяч. Чалов немного не такой. Федор любит играть в подыгрыше, может отдать тонкий пас. В этом плане он зависимый. Но форвард развивается и растет.

– При вас основным нападающим молодежки был Мелкадзе, который не играет в РПЛ. Почему вы делали ставку именно на него?

– В 2017-м, когда команда только формировалась, он выглядел сильнее всех других форвардов его возраста.

– Но у Чалова на тот момент уже было несколько голов в чемпионате.

– После первых ярких матчей у Чалова был продолжительный спад, он не выходил на поле. В нападении армейцев в тот момент играли все, кроме него. Чалову тогда в сентябре не хватало стабильности. А Мелкадзе был просто сильнее. Георгий забил 7 мячей в отборочном цикле. Этой зимой он был на сборе уже с основной командой. Все увидели, как он может играть. Для меня очевидно, что Мелкадзе может и умеет забивать. Он играл в моей команде абсолютно заслуженно. Ему доверяли сами ребята и наш тренерский штаб. Он был основным игроком.

– Не жалеете, что не выпустили с первых минут Чалова в матче c Сербией?

– Мне не о чем жалеть.