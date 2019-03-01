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    Бушманов: «Сейчас Чалов готов конкурировать в первой сборной, но в сентябре Мелкадзе был сильнее»

    Экс-главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов объяснил, почему в решающих играх отборочного цикла к молодежному Евро-2019 предпочел Федору Чалову Георгия Мелкадзе.

    – Чалов готов к основной сборной?

    – Федор уже вызывался на ноябрьский сбор команды Черчесова, но не играл. Сейчас он своей игрой доказывает, что является уверенным кандидатом в первую сборную. Думаю, он уже готов конкурировать за место в основе.

    – Осенью вы его называли зависимым игроком. Он по-прежнему таким остается?

    – Для меня независимый нападающий — это футболист, который может сам обыграть двух-трех соперников и забить мяч. Чалов немного не такой. Федор любит играть в подыгрыше, может отдать тонкий пас. В этом плане он зависимый. Но форвард развивается и растет.

    – При вас основным нападающим молодежки был Мелкадзе, который не играет в РПЛ. Почему вы делали ставку именно на него?

    – В 2017-м, когда команда только формировалась, он выглядел сильнее всех других форвардов его возраста.

    – Но у Чалова на тот момент уже было несколько голов в чемпионате.

    – После первых ярких матчей у Чалова был продолжительный спад, он не выходил на поле. В нападении армейцев в тот момент играли все, кроме него. Чалову тогда в сентябре не хватало стабильности. А Мелкадзе был просто сильнее. Георгий забил 7 мячей в отборочном цикле. Этой зимой он был на сборе уже с основной командой. Все увидели, как он может играть. Для меня очевидно, что Мелкадзе может и умеет забивать. Он играл в моей команде абсолютно заслуженно. Ему доверяли сами ребята и наш тренерский штаб. Он был основным игроком.

    – Не жалеете, что не выпустили с первых минут Чалова в матче c Сербией?

    – Мне не о чем жалеть.

    • Молодежная сборная России заняла третье место в отборочной группе к Евро-2019, пропустив вперед сербов и австрийцев.
    • 23 октября 2018 года Евгения Бушманова уволили с поста тренера молодежной сборной.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.03.2019 09:48
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 марта 2019, 17:16

      К сожалению, у каждого тренера свои любимчики среди футболистов и предпочтения по тактике игры. Я уже не беру коммерческую часть. Когда заигрывают определённых игроков за сборную, подымая их трансферную стоимость.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 16:10

      По возрасту они примерно одинаковы. Время покажет кто из них будет лучше.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +543

      vsolon 1 марта 2019, 12:59

      бабосы рулят....даже в сборной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      raidakhapenkov 1 марта 2019, 12:35

      Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 1 на подарок. Вот подробно о нем ------- http://7.ly/sportmen

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 1 марта 2019, 11:41

      Обосрался, помылся, - сливай воду

      4
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 1 марта 2019, 11:35

      Только один играет и забивает голы в РПЛ, а другой плетется в ФНЛ, разницу видимо он не знает этот Бушманов и смотрел я последние 2 матча, как сразу 4 игрока ЦСКА были в основе и как сборная сразу взяла 2 победы благодаря только им, ат о что он слился со своими подсосниками никогда не признает и раньше прикол такой в сборной был - Спартач в сборной жди беды

      7
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    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 1 марта 2019, 10:48

      Посмотрим что покажет этот сезон.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen 1 марта 2019, 10:47

      Всё не хочет признавать свои ошибки, уперся и всё.
      Хотя может и прав, тренеру виднее...если он грамотный тренер)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 1 марта 2019, 10:39

      Но в сборной будет играть форвард мирового класса, на которого равняются месси и суарес, его крутейшество антон заболотный!!

      10
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      ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > PFC CSKA MOSCOW 1 марта 2019, 11:06

      Антоха лучший!!! Вместе с Сапоговым будет в Юве играть с Роналду )))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 марта 2019, 10:11

      надеюсь, чалов с сулеймановым наведут шороху на соперников ...

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > 84aivengo 1 марта 2019, 17:15

      ....игнатьева с миранчуками забыл.... пардон.

      1
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