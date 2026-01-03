Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Самые высокие футболисты мира: рейтинг игроков выше двух метров

Самые высокие футболисты мира: рейтинг игроков выше двух метров

Рост в футболе не всегда определяет успешность игрока. Тем не менее, в ряде ситуаций высокорослые футболисты явно обладают преимуществом перед менее габаритными соперниками.

В этой статье мы расскажем о футболистах ростом выше 2 метров – как о тех, кто недавно завершил карьеру, так и о продолжающих выступления. Для справки: средний рост современного футболиста составляет около 182 см.

Игроки, которые завершили карьеру

Сперва расскажем о великанах, которые попрощались с профессиональным футболом.

Питер Крауч, 201 см

Английский нападающий 1981 года рождения за годы карьеры (1998 – 2019) выступал за клубы своей страны, ненадолго отлучившись в шведский «Хесслехольм» в 2000-м году. Провел 599 матчей, забил 145 мячей. Хорош был в игре головой, умело распоряжался мячом и внизу.

За сборную Англии сыграл с 2005-го по 2010-й год 42 игры, забил 22 гола.

Ян Коллер, 202 см

Центральный нападающий чешского происхождения родился в 1973 году. Футбольную карьеру (1994 – 2011) провел в чешских, бельгийских, немецких, французских и российских («Крылья Советов») клубах. Были моменты, когда Яну приходилось заменять удаленного вратаря. На клубном уровне сыграл 488 игр, забил 199 мячей.

Стал чемпионом Чехии, Бельгии и Германии. За сборную своей страны выступал с 1999-го по 2009-й год: провел 91 игру, забил 55 мячей. Помог Чехии стать бронзовым призером чемпионата Европы-2004.

Никола Жигич, 202 см

Сербско-черногорский форвард 1980-го г.р. клубную карьеру с 1998-го по 2015-й год провел в Сербии, Испании и Англии. Сыграл 413 матчей, забил 210 голов.

Самым забивным у форварда был период выступлений за «Црвену Звезду» (2003 – 2006 годы): 79 игр, 47 голов. В составе сборной Сербии и Черногории провел 12 матчей, забил 4 гола, за сборную Сербии сыграл 40 игр, отличился 16 раз.

Ласина Траоре, 203 см

Нападающий из Кот-д`Ивуара родился в 1990-м году. Клубная карьера длилась с 2006-го по 2022-й год. Начинал карьеру у себя на Родине, завершил в португальском клубе.

Кроме того защищал цвета клубов из Румынии, России, Франции, Англии, Испании, Венгрии и Турции. Сыграл 263 матча, забил 79 голов.

В составе сборной своей страны выиграл Кубок африканских наций. Сыграл в сборной с 2012-го по 2015-й год 13 матчей, забил 4 мяча.

Костел Пантилимон, 203 см

Румынский вратарь 1987 года рождения на протяжении своей клубной карьеры (2003 – 2021) играл за румынские, английские, испанский, кипрский и турецкий клубы. Выступая за «Манчестер Сити», стал чемпионом Англии, обладателем Кубка английской лиги и Суперкубка страны.

Защищал ворота сборной Румынии в 30 играх, пропустил 33 мяча.

Янг Чангпенг, 205 см

Китайский нападающий 1989 года рождения выступал в своей стране с 2008-го по 2024-й год. Играл за команды разных лиг: от второй до Суперлиги.

Существенными достижениями не отметился, поэтому его рост на фоне среднего 170-сантиметрового китайского мужчины – главное воспоминание о нем.

Ваня Ивеша, 206 см

Хорватский вратарь родился в 1977 году. За свою карьеру играл в хорватских, турецких и австралийском клубах.

Топ-голкипером Ивеше стать не удалось. Но в истории хорватского футбола он останется навсегда благодаря внушительным габаритам.

Кристофер ван Хаут, 208 см

Бельгийский вратарь-великан 1987 года рождения выступал на протяжении карьеры (2006 – 2025) в командах из Нидерландов, Бельгии и Индии. Основным голкипером ни в одном из клубов стать ему не удалось.

Будучи игроком «Генка», Кристофер сумел завоевать Кубок Бельгии.

Симон Йоргенсен, 210 см

Голкипер, имеющий датское гражданство, родился в 1992 году в Германии. Карьера Йоргенсена продолжалась с 2010-го по 2022-й год. Он выступал за датские команды, самой известной из которых является «Копенгаген», а также английские клубы низших лиг.

Заметных достижений добиться футболисту не удалось.

Футболисты, которые продолжают карьеру

Теперь поговорим о высокорослых игроках, которые продолжают играть на профи-уровне.

Ваня Милинкович-Савич, 202 см

Голкипер родился в Сербии в 1997 году. С 2014-го по 2025-й год был в составах клубов из Англии, Сербии, Италии, Бельгии. С 2025-го Милинкович-Савич – игрок «Наполи».

В составе молодежной сборной до 20 лет выиграл чемпионат мира. С 2021-го года – игрок сборной Сербии.

Сулейман Исаак Туре, 206 см

Французский защитник 2003 года рождения начал выступления на высшем уровне в 2020-м году. Выступал в сильных французских клубах. С 2024-го года у него контракт с «Лорьяном».

Сезон 2024/25 Туре провел в аренде в «Удинезе».

Кьел Схерпен, 206 см

Нидерландский вратарь родился в 2000-м году. Футбольная карьера началась в 2017-м году. Играл в голландских командах до 2021 года, когда подписал контракт с английским «Брайтоном» до 2027 года. С 2023-го по 2025-й год играл в аренде в австрийском «Штурме».

Кьел Схерпен уже стал чемпионом и обладателем Кубка Нидерландов, дважды выиграл чемпионат Австрии и 1 раз – Кубок страны.

Папе Мамаду Си, 206 см

Сенегальский вратарь 1997 года рождения карьеру начал в 2017-м году у себя на Родине, затем перешел в бельгийский клуб. Летом 2024 года заключил 2-летний контракт с французским «Мецем».

Папе Мамаду Си – 2-кратный чемпион Сенегала. В составе сборной Сенегала был основным вратарем, когда команда выиграла Кубок африканских наций.

Кевин Гаделла, 206 см

Вратарь из Нидерландов появился на свет в 2003-м году. Воспитанник «Витесса» заключил 3-летний контракт с «Утрехтом» летом 2024-го года. Эксперты прочат ему хорошее будуще

Жигич Никола Крауч Питер Коллер Ян Пантилимон Костел Траоре Ласина
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Evgenijgerasimov607@gmail
1767440591
Колюня Валуев бы подошёл
Ответить
Главные новости
ФотоБывшая жена Кудряшова вышла замуж за 52-летнего экс-арбитра РПЛ
16:59
Хабиб поддержал Алонсо, оскорбив игроков «Реала»
16:46
1
Дзюба набрал 5 кг в Осетии: «Мы там из одного кабака в следующий перебирались»
16:41
Арбелоа прокомментировал назначение на пост тренера «Реала»
16:16
Клопп ответил на вопрос о работе в «Реале»
15:51
Фото«Барселона» объявила о первом зимнем трансфере
15:34
Дзюба впервые отреагировал на попытку Кержакова отобрать у него рекорд по голам за сборную России
15:30
Пономарев: «Россия сейчас по величию выше Римской империи»
15:15
22
Жесткая реакция Хабиба на увольнение Алонсо из «Реала»
15:03
2
ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» отказались от игрока с 25 матчами за сборную Бразилии
14:55
4
Все новости
Все новости
«Барселона» удалила новость о первой зимней сделке
16:33
Газзаев оценил трансфер Баринова в ЦСКА
16:29
«Краснодар» отдал в аренду 21-летнего воспитанника
16:04
Губерниев: «Самый громкий зимний трансфер состоится, если Гренландия станет частью США»
15:42
1
Фото«Барселона» объявила о первом зимнем трансфере
15:34
Дзюба впервые отреагировал на попытку Кержакова отобрать у него рекорд по голам за сборную России
15:30
Пономарев: «Россия сейчас по величию выше Римской империи»
15:15
22
Жесткая реакция Хабиба на увольнение Алонсо из «Реала»
15:03
2
ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» отказались от игрока с 25 матчами за сборную Бразилии
14:55
4
Дзюба прокомментировал трансфер Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
14:46
Хаби Алонсо впервые высказался об уходе из «Реала»
14:38
1
Мостовой уличил в лукавстве нового тренера «Спартака»
14:32
5
Фавориты на назначение в «Реал» вместо Алонсо по версии букмекеров
14:14
Кисляк назвал страны, которые он посетил во время зимнего отпуска
13:50
Песьяков высказался о возвращении Карпина в топ-клуб
13:37
Реакция Дзюбы на назначение Карседо в «Спартак»
13:29
21
«Манчестер Юнайтед» проведет наименьшее число матчей в полном сезоне за 111 лет
13:16
Зобнин рассказал о состоянии детей из своей академии после массового отравления
13:05
В «Барселоне» удивились отставке Алонсо
12:56
ФотоМосковский клуб вернул игрока в «Локомотив»
12:45
Дмитриев пошутил о назначении Алонсо в «Спартак»
12:36
4
Реакция Семина на трансфер Баринова
12:24
2
Гурцкая назвал реальную сумму, за которую «Зенит» продал Жерсона
12:15
22
«Манчестер Юнайтед» договорился с новым тренером
12:04
1
ФотоНазван лучший российский футболист 2025 года по версии журнала «Футбол»
11:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 