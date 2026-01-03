Рост в футболе не всегда определяет успешность игрока. Тем не менее, в ряде ситуаций высокорослые футболисты явно обладают преимуществом перед менее габаритными соперниками.

В этой статье мы расскажем о футболистах ростом выше 2 метров – как о тех, кто недавно завершил карьеру, так и о продолжающих выступления. Для справки: средний рост современного футболиста составляет около 182 см.

Игроки, которые завершили карьеру

Сперва расскажем о великанах, которые попрощались с профессиональным футболом.

Питер Крауч, 201 см

Английский нападающий 1981 года рождения за годы карьеры (1998 – 2019) выступал за клубы своей страны, ненадолго отлучившись в шведский «Хесслехольм» в 2000-м году. Провел 599 матчей, забил 145 мячей. Хорош был в игре головой, умело распоряжался мячом и внизу.

За сборную Англии сыграл с 2005-го по 2010-й год 42 игры, забил 22 гола.

Ян Коллер, 202 см

Центральный нападающий чешского происхождения родился в 1973 году. Футбольную карьеру (1994 – 2011) провел в чешских, бельгийских, немецких, французских и российских («Крылья Советов») клубах. Были моменты, когда Яну приходилось заменять удаленного вратаря. На клубном уровне сыграл 488 игр, забил 199 мячей.

Стал чемпионом Чехии, Бельгии и Германии. За сборную своей страны выступал с 1999-го по 2009-й год: провел 91 игру, забил 55 мячей. Помог Чехии стать бронзовым призером чемпионата Европы-2004.

Никола Жигич, 202 см

Сербско-черногорский форвард 1980-го г.р. клубную карьеру с 1998-го по 2015-й год провел в Сербии, Испании и Англии. Сыграл 413 матчей, забил 210 голов.

Самым забивным у форварда был период выступлений за «Црвену Звезду» (2003 – 2006 годы): 79 игр, 47 голов. В составе сборной Сербии и Черногории провел 12 матчей, забил 4 гола, за сборную Сербии сыграл 40 игр, отличился 16 раз.

Ласина Траоре, 203 см

Нападающий из Кот-д`Ивуара родился в 1990-м году. Клубная карьера длилась с 2006-го по 2022-й год. Начинал карьеру у себя на Родине, завершил в португальском клубе.

Кроме того защищал цвета клубов из Румынии, России, Франции, Англии, Испании, Венгрии и Турции. Сыграл 263 матча, забил 79 голов.

В составе сборной своей страны выиграл Кубок африканских наций. Сыграл в сборной с 2012-го по 2015-й год 13 матчей, забил 4 мяча.

Костел Пантилимон, 203 см

Румынский вратарь 1987 года рождения на протяжении своей клубной карьеры (2003 – 2021) играл за румынские, английские, испанский, кипрский и турецкий клубы. Выступая за «Манчестер Сити», стал чемпионом Англии, обладателем Кубка английской лиги и Суперкубка страны.

Защищал ворота сборной Румынии в 30 играх, пропустил 33 мяча.

Янг Чангпенг, 205 см

Китайский нападающий 1989 года рождения выступал в своей стране с 2008-го по 2024-й год. Играл за команды разных лиг: от второй до Суперлиги.

Существенными достижениями не отметился, поэтому его рост на фоне среднего 170-сантиметрового китайского мужчины – главное воспоминание о нем.

Ваня Ивеша, 206 см

Хорватский вратарь родился в 1977 году. За свою карьеру играл в хорватских, турецких и австралийском клубах.

Топ-голкипером Ивеше стать не удалось. Но в истории хорватского футбола он останется навсегда благодаря внушительным габаритам.

Кристофер ван Хаут, 208 см

Бельгийский вратарь-великан 1987 года рождения выступал на протяжении карьеры (2006 – 2025) в командах из Нидерландов, Бельгии и Индии. Основным голкипером ни в одном из клубов стать ему не удалось.

Будучи игроком «Генка», Кристофер сумел завоевать Кубок Бельгии.

Симон Йоргенсен, 210 см

Голкипер, имеющий датское гражданство, родился в 1992 году в Германии. Карьера Йоргенсена продолжалась с 2010-го по 2022-й год. Он выступал за датские команды, самой известной из которых является «Копенгаген», а также английские клубы низших лиг.

Заметных достижений добиться футболисту не удалось.

Футболисты, которые продолжают карьеру

Теперь поговорим о высокорослых игроках, которые продолжают играть на профи-уровне.

Ваня Милинкович-Савич, 202 см

Голкипер родился в Сербии в 1997 году. С 2014-го по 2025-й год был в составах клубов из Англии, Сербии, Италии, Бельгии. С 2025-го Милинкович-Савич – игрок «Наполи».

В составе молодежной сборной до 20 лет выиграл чемпионат мира. С 2021-го года – игрок сборной Сербии.

Сулейман Исаак Туре, 206 см

Французский защитник 2003 года рождения начал выступления на высшем уровне в 2020-м году. Выступал в сильных французских клубах. С 2024-го года у него контракт с «Лорьяном».

Сезон 2024/25 Туре провел в аренде в «Удинезе».

Кьел Схерпен, 206 см

Нидерландский вратарь родился в 2000-м году. Футбольная карьера началась в 2017-м году. Играл в голландских командах до 2021 года, когда подписал контракт с английским «Брайтоном» до 2027 года. С 2023-го по 2025-й год играл в аренде в австрийском «Штурме».

Кьел Схерпен уже стал чемпионом и обладателем Кубка Нидерландов, дважды выиграл чемпионат Австрии и 1 раз – Кубок страны.

Папе Мамаду Си, 206 см

Сенегальский вратарь 1997 года рождения карьеру начал в 2017-м году у себя на Родине, затем перешел в бельгийский клуб. Летом 2024 года заключил 2-летний контракт с французским «Мецем».

Папе Мамаду Си – 2-кратный чемпион Сенегала. В составе сборной Сенегала был основным вратарем, когда команда выиграла Кубок африканских наций.

Кевин Гаделла, 206 см

Вратарь из Нидерландов появился на свет в 2003-м году. Воспитанник «Витесса» заключил 3-летний контракт с «Утрехтом» летом 2024-го года. Эксперты прочат ему хорошее будуще