Почему в футболе запретили украшения, хотя раньше их носили? Это из-за риска травм. Однажды обручальное кольцо оторвало футболисту палец

Роналду тоже носил.

Сейчас футболисты играют без каких-либо украшений. Но до середины нулевых все было по-другому. Доказательства:

1. Криштиану Роналду после поражения в финале Евро-2004. Обратите внимание на его уши.

2. Зинедин Зидан c обручальным кольцом во время финала ЧМ-1998.

3. Или вот Роналдиньо празднует гол за «ПСЖ» с серьгой в ухе.

Расскажите, что плохого в украшениях на теле футболиста во время матчей

Сайт First Aid Training специализируется на первой помощи во время занятий спортом. В одной из статей, вышедших на сайте, есть объяснение буквально по каждому украшению:

Кольца – если спортсмен получил травму руки, то оно вызовет проблему, связанную с кровообращением. Плюс его трудно удалить, если дело дойдет до перелома пальца/руки.

Серьги – при резком контакте могут травмировать даже оппонента. Главная опасность заключается в разрыве мочки и обильном кровоизлиянии, если соперник сильно потянет за серьгу.

Свежий пирсинг. Сайт вынес этот пункт в отдельный. Свежий пирсинг нуждается в тщательной обработке. Мастера рекомендуют отказываться от спорта на некоторое время после прокалывания, например, уха.

Ожерелья/цепочки. Тоже нельзя, поскольку при сильном контакте оно может вызвать механическое повреждение. Плюс в некоторых случаях, когда происходит борьба между спортсменами, один может случайно дернуть соперника за шею с помощью этой цепочки.

ФИФА также запрещает украшения для волос: заколки, бусинки для косичек.

А есть какой-то строгий пункт в футбольных правилах, контролирующий запрет на украшения во время матчей?

Да, есть. Закон 4, пункт 4 правил ФИФА говорит: любое украшение на теле спортсмена во время официальных мероприятий запрещено. Заклеивать специальной лентой (как раньше делал тот же Зидан) тоже запрещено. Если судья заметит украшение на спортсмене, он вправе дать ему желтую карточку. Если игрок откажется снимать бижутерию, то арбитр может удалить его. Дальше – штраф платит либо футболист, либо клуб.

Есть примеры, когда футболисты травмировались из-за украшений?

Много: как в профессиональном футболе, так и в любительском. Самый популярный (и ужасный) случай – празднование гола Пауло Диого в 2004 году. Диого тогда играл за швейцарский «Серветт» и забил «Шаффхаузену». Этот мяч он хотел отпраздновать вместе с фанатами. Перепрыгивая через заграждение, Диого зацепился обручальным кольцом за него. Кольцо почти полностью отделило палец от руки.

Несмотря на травму, Диого получил предупреждение за это празднование. «Серветт» тут же заменил его, а в больнице хирурги ампутировали палец (потому что пришить его и хотя бы частично восстановить активность было невозможно).

А как в других видах спорта?

По-разному. И это во многом зависит от лиг. Например, НБА запрещает. Все волейбольные лиги – тоже, поскольку это противоречит официальным правилам волейбола.

В НФЛ можно носить некоторые украшения (например, серьги), но есть и ограничения. В то же время в колледжах в американском футболе украшения запрещены.

В хоккее тоже особая ситуация. Судьи не могу проконтролировать украшения на теле игроков из-за атрибутики – с другой стороны, хоккеисты их не надевают практически никогда. В хоккее разрешены различные цепочки и ожерелья, если они не выглядывают из-под формы.

В бейсболе украшения тоже запрещены, но там не такие строгие наказания. Поэтому некоторые игроки носят серьги прямо во время матчей.