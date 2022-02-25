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    Что потерял русский футбол за неделю: финал Лиги чемпионов, еврокубки, отбор на ЧМ-2022


    5
    Голосов: 2
    Сегодня, 11:50
    Оказался в полной изоляции.

    Что произошло в футболе

    • Финал Лиги чемпионов пройдет во Франции на стадионе «Стад де Франс». Матч запланирован на 28 мая. Изначально его проведение планировалось в Санкт-Петербурге. «Стад де Франс» дважды принимал финалы Лиги чемпионов: оба завершились победами испанских клубов. В 2000 году выиграл «Реал», в 2006-м – «Барселона».

    • Россия не сыграет на чемпионате мира-2022. Польша, Чехия и Швеция отказались от игры против сборной России в весенних стыковых матчах. При любом месте их проведения. Позже ФИФА и УЕФА отстранили Россию от всех международных турниров. До этого отстранения и отказов в календаре стоял матч Россия – Польша. Игра могла бы состояться в Москве 24 марта.

    • Русские клубы исключены из еврокубков. Так исчезла пара «Спартак»«РБ Лейпциг», поэтому Доменико Тедеско в ближайшее время не приедет к бывшему клубу. Мы подробно рассказывали о его работе в Германии в отдельном материале. «Зенит» мог бы попасть под такие же санкции, но вылетел из Лиги Европы по спортивному принципу.

    • «Газпром» больше не спонсирует «Шальке», Лигу чемпионов и чемпионаты Европы. Недавнее продление контракта с УЕФА теперь не действует, хотя там был пункт о партнерстве до 2024 года. «Шальке» и «Газпром» вообще сотрудничали с 2007-го. Они не разрывали соглашение даже в момент вылета клуба из Бундеслиги.

    • Легионеры начинают уезжать из России. Пока так официально сделал вратарь Годзюр, который расторг контракт с «Уралом». «Локомотив» уже потерял тренера Гисдоля. Ракицкий и Тимощук (по температуре) не попадали в заявку «Зенита» на игру с «Рубином». Перед этим Ордец и Воронин (уже расторг контракт) выпадали из заявки «Динамо». FIFPro и ФИФА хотят обеспечить всем легионерам свободный разрыв контракта в России..

    • РПЛ возобновилась, но в туре состоялись только шесть матчей из восьми. Игры в южных городах переносятся из-за закрытия аэропортов. Пока не ясно, куда именно они будут добавлены и сколько еще матчей будут перенесены. Из-за отмены отборочных игр ЧМ-2022 подвисает мартовская пауза в РПЛ. Видимо, ее не будет.

    Что происходит в других видах спорта

    • МОК призывает к исключению России из всех международных соревнований. Допускается выступление спортсменов в нейтральном статусе – так это произошло в биатлоне. Там сборная России сама отказалась от поездки на оставшиеся этапы Кубка мира. В большинстве видов российские спортсмены просто исключаются из турниров.

    • Россия теряет практически все запланированные международные соревнования. Так в стране не состоится МЧМ-2023. Перенесены турниры по волейболу, керлингу, лыжным гонкам. Баскетбольная Евролига приостановила участие в турнире трех русских клубов. Пока это временное решение – оно вызвано в том числе и невозможностью проведения матчей в России.

    • Сложнее всего сейчас хоккеистам. 20 февраля Россия взяла серебряные медали на Олимпиаде-2022. Теперь она точно не сыграет на ЧМ-2022 и не получила приглашение на Евротур. Из КХЛ выходят зарубежные клубы. НХЛ приостановила все соглашения с российским спортом, остановила работу русскоязычной версии сайта и пока не ведет соцсети на русском языке.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press, ФК «Спартак»
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +484

      somn 51 минуту назад

      Ничего хорошего...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      Zlatan2718 1 час назад

      Футбол приобрёл. Освободились от пиндосов

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