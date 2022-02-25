Тедеско против «Спартака» – каким будет «РБ Лейпциг», который он строит

За пару месяцев вернул команде уровень.

«Спартак» в 1/8 Лиги Европы сыграет с «Лейпцигом», который сейчас тренирует Доменико Тедеско.

В мае 2021-го он ушел из «Спартака», полгода не работал и получил предложение от «Лейпцига», который уволил Джесси Марша. Двумя главными вариантами были Роджер Шмидт и Рубен Аморим, но они не захотели оставлять «ПСВ» и «Спортинг» в середине сезона. Тедеско был третьим выбором, и с ним договорились сразу – контракт подписали 9 декабря.

С тех пор у «Лейпцига» 12 матчей: 8 побед, 2 ничьи, 2 поражения и разница голов 31:13. Команда с 11 места поднялась на четвертое.

Как Тедеско так преобразил «Лейпциг»?

В клубе быстро признали ошибкой назначение Джесси Марша летом. Он сменил Юлиана Нагельсманна и сбросил большинство его настроек. Марш – это школа и философия Рангника: вертикальный и быстрый футбол, много прессинга, работы без мяча, интенсивности.

«Лейпциг» за сезоны с Нагельсманном отвык от такой игры и перестроился на более продуманно-хитрый футбол. Поэтому подход Марша воспринялся как откат назад и не подошел команде, игроки не соглашались с его тактикой. Гулачи говорил: «Мы привыкли футболу с контролем мяча, и в играх были эпизоды, когда мы инстинктивно к нему возвращались и делали все не так, как хотел тренер».

Тедеско больше похож на Нагельсманна по крайней мере гибкостью. Известная история, что они учились на одном курсе в тренерской школе. Но Тедеско больше ориентируется на состав и обстоятельства и, исходя из них, формирует тактику. Его слова: «Мне кажется, что любой футбол прекрасен. Возьмем «‎Атлетико» – команда не славится контролем мяча, но слаженность действий и страсть игроков для меня так же привлекательны, как и манера игры «‎Баварии» или «‎Ливерпуля». Важнейший вопрос: какие игроки у меня есть? В чем их сильные стороны? И как я смогу раскрыть их лучше всего?»

Еще важная вводная, что у «Лейпцига» сильный состав. Третий по стоимости в Бундеслиге. Да, результаты при Тедеско мощные, но, с другой стороны, в них есть закономерность. Пока что «Лейцпиг» вернулся на уровень, на котором должен быть.

Как теперь играет «Лейпциг»

Первое и главное, что сделал Тедеско – вернул «Лейпцигу» мяч. С Маршем они были шестыми по владению, а сейчас вторые после «Баварии» (в среднем владеют мячом 64% времени). Аналитический сайт betweentheposts.ne подробно разбирал игру «Лейпцига» при Тедеско и пришел к выводу, что он соединил стиль Нагельсманна и Марша – и команда переключается, исходя из обстоятельств.

Тедеско играет с тремя центральными защитниками, двумя игроками по флангам, двумя опорниками и тройкой атакующих. Интереснее всего, как действуют атакующие игроки. У них есть свобода, при этом они постоянно меняют позиции. Андре Силва играет центрального нападающего, а Нкунку, Ольмо и Собослаи могут сыграть и на флангах, и в центре.

Нкунку – одна из главных звезд команды. В этом сезоне у него 22 гола и 13 голевых в 34 матчах. И так у него уже несколько сезонов – удивительно, что еще не в топ-клубе. По стилю он похож на Сане и Комана (и уже близок к их уровню).

Больше всех от назначения Тедеско выиграл Андре Силва, за которого летом заплатили 23 миллиона, а он за полсезона забил три гола. С Тедеско сразу разыгрался (шесть голов). Теперь Силва используется как часть команды – участвует во владении, выходе из обороны. И использует свой лучший скилл: замыкает фланговые передачи. В прошлом сезоне в «Айнтрахте» он забил 28 голов Бундеслиге – многие из них после подач с левого фланга от Костича. Теперь до него мячи слева доставляет Анхелино.

Что говорит Тедеско: «Я ничего особенного не делал с Андре Силвой. Аллегри однажды сказал мне: «Хороший тренер иногда просто позволяет всему идти своим чередом». Действительно, иногда тренеру просто не нужно указывать игроку, что делать или где располагаться».