Почему Робиньо получил 9 лет тюрьмы за изнасилование, но еще не сидит в тюрьме. Все из-за правил между Италией и Бразилией

Его жалоба отклонена, пересмотр приговора невозможен.

Робиньо завершил карьеру в 2020-м, но до сих пор всплывает в инфополе. Нет, не из-за того, что попал в какой-то клуб на менеджерскую или тренерскую должность. Робиньо стал героем криминальной истории.

И теперь ему грозит длительное тюремное заключение.

Что произошло?

Уже несколько лет тянется дело об изнасиловании девушки в 2013 году в Милане. Робиньо (тогда он играл за «Милан») – фигурант этого дела и один из главных обвиняемых. Всего в деле участвуют четыре человека, включаю его близкого друга.

Итальянский суд запустил следствие в 2017-м. В том же году Верховный суд Рима приговорил Робиньо к 9 годам заключения. На тот момент Робиньо находился вне Италии, поэтому: а) Не участвовал в слушаниях; б) Не мог сесть в тюрьму.

Но на Робиньо и его карьере это судебное разбирательство все же сказалось:

1. Фанаты «Сивасспора» освистывали Робиньо, когда он играл за клуб в сезоне-2018/19. Он даже дал интервью: «Это дело не касается болельщиков и клуба. И вообще это полная ложь. Я не понимаю и не принимаю такое отношение к себе».

2. Следующим клубом Робиньо был «Истанбул», с которым он даже выступил в Лиге Европы. Правда, на матч с «Ромой» в Италию он не полетел. Официальная причина пропуска матча, озвученная клубом: легкое повреждение.

3. От Робиньо отворачивались спонсоры. А потом и родной клуб – «Сантос». Туда он вернулся и согласился на контракт на пять месяцев с зарплатой в 229 долларов. Правда, сеть стоматологических клиник Бразилии Orthopride отказалась от сотрудничества с «Сантосом». И клуб понял, что подписание Робиньо стало репутационным ударом для него. Поэтому разорвал контракт. Про это мы писали в материале нашего партнерского сайта «Гол»:

«Сантос» вернул Робиньо, а через неделю расторг контракт. Все из-за cуда по изнасилованию

Робиньо защищается с 2019 года. В 2020-м он подал апелляцию на свое тюремное заключение. Но итальянский суд отклонил ее. UOL пишет, что защита представила доказательство, что об изнасилованной девушки были проблемы с алкоголем, а все контакты произошли строго по обоюдному согласию. Суд не принял их, а прокурор сказал: «Очень хорошо проведенное расследование. В первой инстанции был вынесен верный приговор. Я очень удовлетворен с профессиональной точки зрения. И рад за пострадавшую».

У итальянского суда еще одна причина давить на Робиньо – запись разговора бывшего игрока со своим другом. Когда Робиньо ехал по машине в Бразилии, он говорил, что девушка была сильно пьяна и не знает, что произошло. Суд посчитал это за насмешку над пострадавшей.

В конце прошлого года Робиньо и его представители подали жалобу на вынесенный приговор, но Кассационный суд Рима отклонил ее. Дальнейшее обжалование невозможно.

Что говорит сам Робиньо?

Сам он предпочитает не говорить прямо об этом инциденте. Подробно он рассказал лишь прошлой осенью:

«Все что я знаю – это то, что я невиновен. Есть группа людей, которая пытается навредить мне, потому что я известный человек. У той девушки проблемы с алкоголем. Но все происходило по обоюдному согласию. Я не преступник».

Получается, Робиньо надолго сядет в тюрьму?

Это еще не точно. Сейчас Робиньо находится в Бразилии и на свободе (об этом говорит бразильский сайт UOL). А законы страны запрещают экстрадицию преступников. Италия требует у Бразилии перевезти Робиньо ради отбывания срока. Но это невозможно. Адвокат и эксперт в области спортивного права Анджело Касчелла отметил, что Робиньо от отправки в Италию охраняет статья №6 Договора об экстрадиции между Италией и Бразилией, подписанного в Риме в 1989 году и ратифицированного в 1991-м. Касчелло говорит:

«Это работает с людьми, которые не являются бразильцами или итальянцами. Но в данном случае это гражданин Бразилии, и Бразилия может отказать. Конечно, Италия сможет представить детали приговора, объяснить их Бразилии. Только в этом случае будут приняты какие-то меры».

Что может сделать Италия, чтобы Робиньо сел в тюрьму. Есть два способа:

1. Сформировать апелляцию на решение бразильских властей оставить Робиньо в Бразилии.

2. Запросить международный ордер на арест Робиньо и его отправку в тюрьму. Он будет действовать в 70 странах, включая Аргентину, США и все страны Евросоюза.

На это может понадобиться несколько недель или месяцев.

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