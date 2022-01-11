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    Смолов возвращается в «Динамо» – родной клуб, где не забивал, видел 0:10 в Голландии и был главным мемом русского футбола


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 13:44
    Играл еще в команде с Хохловым и Данни.

    Федор Смолов переходит в «Динамо». Он успешно прошел медобследование и был отзаявлен из «Локомотива». В «Динамо» он дебютировал 14 лет назад, но успешную карьеру построил только после ухода из него.

    Дебютировал во Владивостоке с Хохловым и Данни

    Произошло это в 2007 году. «Динамо» выиграло в гостях у «Луча-Энергии», Смолов заменил на последней минуте Сисеру, а в составе еще были Хохлов, Данни, Точилин и братья Комбаровы. Так он стал самым молодым дебютантом клуба в чемпионатах России – в возрасте 17 лет 2 месяцев и 19 дней.

    Первый гол забил осенью 2008-го, еще через полгода помог разгромить «Спартак» в Кубке, но следующего мяча в России нужно было ждать до мая 2011-го.

    Проигрывал 0:10, хотя и не играл

    Было это в момент аренды в «Фейеноорд» из «Динамо». До сих пор неясно, как можно пропустить от принципиального соперника аж десять голов, но именно таким был матч «ПСВ» – «Фейеноорд» в октябре 2010-го.

    Смолов тогда просидел в запасе. Он должен был выйти на второй тайм, но «Фейеноорд» сделал две замены еще до перерыва, а потом было удаление.

    «Спросил у другого парня на скамейке: «Как думаешь, сколько нам забьют?» Он сказал, что десяточку вполне могут накидать. Так и получилось».

    Ужасно мало забивал именно в «Динамо»

    Статистика сейчас смотрится жутко для нападающего – четыре гола в 77 матчах за «Динамо».

    • Гол «Крыльям Советов» решающим не был.
    • «Спартаку» забил при счете 2:0.
    • Гол «Спартаку-Нальчику» решающим тоже не стал.
    • «Краснодару» – единственный и победный гол.

    Не слишком лучше было и в других клубах: три гола в «Анжи» за 41 матч, один мяч в «Фейеноорде» за 14 игр. Итого восемь голов на 132 игры – примерно раз в 16 матчей.

    Знаменитые аккаунт и твиттер «Забил ли Смолов?» появились летом 2013-го – в самый разгар насмешек над 23-летним игроком, у которого вообще ничего не получалось. Посты с коротким «Нет» в то время выходили регулярно.

    Больше был заметен не на поле

    Гораздо ярче мелькали фото Смолова на отдыхе – в Дубае, Риме, Париже и Майами. Как и совместные фотографии с Викторией Лопыревой. Смолов светил татуировками, снимался в рекламе и все равно не забивал голы.

    На отсутствие желания намекали Кирьяков, Силкин, высказывался Кураньи, сам Смолов ругался с болельщиками. Все перевернул переход в «Урал» в сезоне-2014/15 – дальше уже были счастливые годы в «Краснодаре» и медали с трофеями в «Локомотиве».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Russian Look / Global Look Press, РПЛ
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12268

      Литейный4 26 минут назад

      Федя гламур вернулся. Шлаку шлак. Гыгыгы

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