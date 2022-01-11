Смолов возвращается в «Динамо» – родной клуб, где не забивал, видел 0:10 в Голландии и был главным мемом русского футбола

Играл еще в команде с Хохловым и Данни.

Федор Смолов переходит в «Динамо». Он успешно прошел медобследование и был отзаявлен из «Локомотива». В «Динамо» он дебютировал 14 лет назад, но успешную карьеру построил только после ухода из него.

Дебютировал во Владивостоке с Хохловым и Данни

Произошло это в 2007 году. «Динамо» выиграло в гостях у «Луча-Энергии», Смолов заменил на последней минуте Сисеру, а в составе еще были Хохлов, Данни, Точилин и братья Комбаровы. Так он стал самым молодым дебютантом клуба в чемпионатах России – в возрасте 17 лет 2 месяцев и 19 дней.

Первый гол забил осенью 2008-го, еще через полгода помог разгромить «Спартак» в Кубке, но следующего мяча в России нужно было ждать до мая 2011-го.

Проигрывал 0:10, хотя и не играл

Было это в момент аренды в «Фейеноорд» из «Динамо». До сих пор неясно, как можно пропустить от принципиального соперника аж десять голов, но именно таким был матч «ПСВ» – «Фейеноорд» в октябре 2010-го.

Смолов тогда просидел в запасе. Он должен был выйти на второй тайм, но «Фейеноорд» сделал две замены еще до перерыва, а потом было удаление.

«Спросил у другого парня на скамейке: «Как думаешь, сколько нам забьют?» Он сказал, что десяточку вполне могут накидать. Так и получилось».

Ужасно мало забивал именно в «Динамо»

Статистика сейчас смотрится жутко для нападающего – четыре гола в 77 матчах за «Динамо».

Гол «Крыльям Советов» решающим не был.

«Спартаку» забил при счете 2:0.

Гол «Спартаку-Нальчику» решающим тоже не стал.

«Краснодару» – единственный и победный гол.

Не слишком лучше было и в других клубах: три гола в «Анжи» за 41 матч, один мяч в «Фейеноорде» за 14 игр. Итого восемь голов на 132 игры – примерно раз в 16 матчей.

Знаменитые аккаунт и твиттер «Забил ли Смолов?» появились летом 2013-го – в самый разгар насмешек над 23-летним игроком, у которого вообще ничего не получалось. Посты с коротким «Нет» в то время выходили регулярно.

Больше был заметен не на поле

Гораздо ярче мелькали фото Смолова на отдыхе – в Дубае, Риме, Париже и Майами. Как и совместные фотографии с Викторией Лопыревой. Смолов светил татуировками, снимался в рекламе и все равно не забивал голы.

На отсутствие желания намекали Кирьяков, Силкин, высказывался Кураньи, сам Смолов ругался с болельщиками. Все перевернул переход в «Урал» в сезоне-2014/15 – дальше уже были счастливые годы в «Краснодаре» и медали с трофеями в «Локомотиве».