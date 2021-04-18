Борьба за Лигу чемпионов в РПЛ – боевик. «Зенит» – почти чемпион, а пять клубов в трех очках друг от друга

Так за четыре тура до финиша выглядит верхушка турнирной таблицы РПЛ, которая борется за еврокубки:
«Зенит»
Почти чемпион. «Зенит» весело спасся от поражения против «Краснодара», но имеет шесть очков преимущества над вторым местом и комфортный календарь. «Зенит» вошел в весну с одним очком за два матча, но потом выиграл четыре игры подряд.
Как играл с первой шестеркой: 14 очков из 27
• Дважды проиграл «Рубину»
• Два раза обыграл ЦСКА
• Сделал четыре очка против «Спартака»
• Победа и поражение с «Динамо»
• Нули с «Локо»
Оставшиеся матчи: «Ротор» (Д), «Локомотив» (Д), «Уфа» (Г), «Тамбов» (Г).
«Локомотив»
«Локомотив» в 2021 году не теряет очков в РПЛ. Выиграл семь матчей из семи. Это единственный клуб, который не проигрывал после зимней паузы.
«Локомотив» – лучший русский клуб 2021 года
Как играл с первой шестеркой: 16 из 24
• Победа и поражение со «Спартаком»
• Шесть очков против «Рубина»
• Нули с «Зенитом»
• Две победы над ЦСКА
• Разгром от «Динамо» (1:5)
Оставшиеся матчи: «Тамбов» (Г), «Зенит» (Г), «Динамо» (Д), «Урал» (Д).
«Спартак»
«Спартак» много веселится весной: уничтожение «Краснодара», выкрученные позвонки «Урала», перестрелка в Ростове-на-Дону. Но поражения от «Локомотива» и «Рубина». И громкий хлопок от «Уфы». Тедеско покинет «Спартак» в мае, но еще может подарить Лигу чемпионов.
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Как играл с первой шестеркой: 11 из 27
• Победа и поражение с «Локо»
• Победа и поражение с «Рубином»
• Одно очко за два матча против «Зенита»
• Четыре очка с «Динамо»
• Поражение от ЦСКА
Оставшиеся матчи: ЦСКА (Д), «Арсенал» (Г), «Химки» (Д), «Ахмат» (Г).
ЦСКА
ЦСКА после прихода Олича взял шесть очков с «Тамбовом» и «Ротором», а теперь проиграл «Сочи». Три из четырех оставшихся матчей сезона – против конкурентов.
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Как играл с первой шестеркой: 6 из 24
• Победа над «Спартаком»
• Два поражения от «Локо»
• Два поражения от «Зенита»
• Победа над «Динамо»
• Два поражения от «Рубина»
Оставшиеся матчи: «Спартак» (Г), «Уфа» (Д), «Краснодар» (Д), «Динамо» (Г).
«Динамо»
Аналогичный с ЦСКА список матчей: «Динамо» проведет три матча против прямых конкурентов и «Химок», которые входят в восьмерку. За весну «Динамо» проиграло только «Спартаку».
Как играло с первой шестеркой: 7 из 21
• Поражение от ЦСКА
• Разгром «Локо» (5:1)
• Поражение и ничья со «Спартаком»
• Победа и поражение с «Зенитом»
• Поражение от «Рубина»
Оставшиеся матчи: «Химки» (Д), «Рубин» (Г), «Локомотив» (Г), ЦСКА (Д).
«Рубин»
«Рубин» начал весну с побед над «Спартаком» и «Зенитом» и после окончания зимней паузы ни разу не сыграл вничью. Единственное поражение – от «Химок». И да, «Рубин» закончит сезон против двух команд из четверки худших.
Как играл с первой шестеркой: 18 из 27
• Два поражения от «Локо»
• Две победы над «Зенитом»
• Победа над «Динамо»
• Две победы над ЦСКА
• Победа и поражение со «Спартаком»
Оставшиеся матчи: «Краснодар» (Д), «Динамо» (Д), «Арсенал» (Г), «Ротор» (Д).