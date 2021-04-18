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    Борьба за Лигу чемпионов в РПЛ – боевик. «Зенит» – почти чемпион, а пять клубов в трех очках друг от друга


    3
    Голосов: 3
    18.04.2021 20:57
    Расклады на конец чемпионата.

    Так за четыре тура до финиша выглядит верхушка турнирной таблицы РПЛ, которая борется за еврокубки:

    «Зенит»

    Почти чемпион. «Зенит» весело спасся от поражения против «Краснодара», но имеет шесть очков преимущества над вторым местом и комфортный календарь. «Зенит» вошел в весну с одним очком за два матча, но потом выиграл четыре игры подряд.

    Как играл с первой шестеркой: 14 очков из 27

    Дважды проиграл «Рубину»

    Два раза обыграл ЦСКА

    Сделал четыре очка против «Спартака»

    Победа и поражение с «Динамо»

    Нули с «Локо»

    Оставшиеся матчи: «Ротор» (Д), «Локомотив» (Д), «Уфа» (Г), «Тамбов» (Г).

    «Локомотив»

    «Локомотив» в 2021 году не теряет очков в РПЛ. Выиграл семь матчей из семи. Это единственный клуб, который не проигрывал после зимней паузы.

    «Локомотив» – лучший русский клуб 2021 года

    Как играл с первой шестеркой: 16 из 24

    Победа и поражение со «Спартаком»

    Шесть очков против «Рубина»

    Нули с «Зенитом»

    Две победы над ЦСКА

    Разгром от «Динамо» (1:5)

    Оставшиеся матчи: «Тамбов» (Г), «Зенит» (Г), «Динамо» (Д), «Урал» (Д).

    «Спартак»

    «Спартак» много веселится весной: уничтожение «Краснодара», выкрученные позвонки «Урала», перестрелка в Ростове-на-Дону. Но поражения от «Локомотива» и «Рубина». И громкий хлопок от «Уфы». Тедеско покинет «Спартак» в мае, но еще может подарить Лигу чемпионов.

    Год назад Соболев начал робко – с пары голевых пасов. Этой весной – стреляет дублями и чаще всех забивает головой

    Как играл с первой шестеркой: 11 из 27

    Победа и поражение с «Локо»

    Победа и поражение с «Рубином»

    Одно очко за два матча против «Зенита»

    Четыре очка с «Динамо»

    Поражение от ЦСКА

    Оставшиеся матчи: ЦСКА (Д), «Арсенал» (Г), «Химки» (Д), «Ахмат» (Г).

    ЦСКА

    ЦСКА после прихода Олича взял шесть очков с «Тамбовом» и «Ротором», а теперь проиграл «Сочи». Три из четырех оставшихся матчей сезона – против конкурентов.

    Уход Василия Березуцкого в «Краснодар» – сенсация. За всю карьеру братья расходились только раз

    Как играл с первой шестеркой: 6 из 24

    Победа над «Спартаком»

    Два поражения от «Локо»

    Два поражения от «Зенита»

    Победа над «Динамо»

    Два поражения от «Рубина»

    Оставшиеся матчи: «Спартак» (Г), «Уфа» (Д), «Краснодар» (Д), «Динамо» (Г).

    «Динамо»

    Аналогичный с ЦСКА список матчей: «Динамо» проведет три матча против прямых конкурентов и «Химок», которые входят в восьмерку. За весну «Динамо» проиграло только «Спартаку».

    Как играло с первой шестеркой: 7 из 21

    Поражение от ЦСКА

    Разгром «Локо» (5:1)

    Поражение и ничья со «Спартаком»

    Победа и поражение с «Зенитом»

    Поражение от «Рубина»

    Оставшиеся матчи: «Химки» (Д), «Рубин» (Г), «Локомотив» (Г), ЦСКА (Д).

    «Рубин»

    «Рубин» начал весну с побед над «Спартаком» и «Зенитом» и после окончания зимней паузы ни разу не сыграл вничью. Единственное поражение – от «Химок». И да, «Рубин» закончит сезон против двух команд из четверки худших.

    Как играл с первой шестеркой: 18 из 27

    Два поражения от «Локо»

    Две победы над «Зенитом»

    Победа над «Динамо»

    Две победы над ЦСКА

    Победа и поражение со «Спартаком»

    Оставшиеся матчи: «Краснодар» (Д), «Динамо» (Д), «Арсенал» (Г), «Ротор» (Д).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
    Комментарии7
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      Рейтинг: +58

      Кобальт 1 час назад

      Можно заявить,что мы уже Чемпионы?Кто-то против?

      -1
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      Рейтинг: +325

      Arrow10 > Кобальт 26 минут назад

      И это что-то дает? в европе все уже смеются как наши клубы там играют , и в этом сезоне они так же сольются не выйдя из группы.

      0
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      Рейтинг: +2671

      Kollljan 2 часа назад

      Чтобы выиграть чемпионство - нужно выиграть 2 игры из оставшихся четырех.

      1
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      Рейтинг: +1243

      Spirit_78 > Kollljan 1 час назад

      В этом случае можно будет уступить Локомотиву по результатам личных встреч. Чтобы гарантировать первое место - нужно 2 победы и ничья как минимум.

      -1
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      Рейтинг: +4572

      Давид59 > Kollljan 1 час назад

      Проиграть 2 игры означает потерять 6 очков. Это как раз отрыв от Локо

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      Рейтинг: +4758

      mamba9090909 2 часа назад

      За четыре игры до финала, Зенит в шести очках от Локомотива (может позволить себе 1 проигрыш и одну ничью), в восьми очках от Спартака ( 2 проигрыша и 2 ничьи) и в 9 очках от остальных. Чемпионство, третье подряд, 90%.

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      Рейтинг: +12434

      KLIM777 > mamba9090909 2 часа назад

      За такой подсчет премию тебе! И золотую медаль!

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