Борьба за Лигу чемпионов в РПЛ – боевик. «Зенит» – почти чемпион, а пять клубов в трех очках друг от друга

Расклады на конец чемпионата.

Так за четыре тура до финиша выглядит верхушка турнирной таблицы РПЛ, которая борется за еврокубки:

«Зенит»

Почти чемпион. «Зенит» весело спасся от поражения против «Краснодара», но имеет шесть очков преимущества над вторым местом и комфортный календарь. «Зенит» вошел в весну с одним очком за два матча, но потом выиграл четыре игры подряд.

Как играл с первой шестеркой: 14 очков из 27

• Дважды проиграл «Рубину»

• Два раза обыграл ЦСКА

• Сделал четыре очка против «Спартака»

• Победа и поражение с «Динамо»

• Нули с «Локо»

Оставшиеся матчи: «Ротор» (Д), «Локомотив» (Д), «Уфа» (Г), «Тамбов» (Г).

«Локомотив»

«Локомотив» в 2021 году не теряет очков в РПЛ. Выиграл семь матчей из семи. Это единственный клуб, который не проигрывал после зимней паузы.

«Локомотив» – лучший русский клуб 2021 года

Как играл с первой шестеркой: 16 из 24

• Победа и поражение со «Спартаком»

• Шесть очков против «Рубина»

• Нули с «Зенитом»

• Две победы над ЦСКА

• Разгром от «Динамо» (1:5)

Оставшиеся матчи: «Тамбов» (Г), «Зенит» (Г), «Динамо» (Д), «Урал» (Д).

«Спартак»

«Спартак» много веселится весной: уничтожение «Краснодара», выкрученные позвонки «Урала», перестрелка в Ростове-на-Дону. Но поражения от «Локомотива» и «Рубина». И громкий хлопок от «Уфы». Тедеско покинет «Спартак» в мае, но еще может подарить Лигу чемпионов.

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Как играл с первой шестеркой: 11 из 27

• Победа и поражение с «Локо»

• Победа и поражение с «Рубином»

• Одно очко за два матча против «Зенита»

• Четыре очка с «Динамо»

• Поражение от ЦСКА

Оставшиеся матчи: ЦСКА (Д), «Арсенал» (Г), «Химки» (Д), «Ахмат» (Г).

ЦСКА

ЦСКА после прихода Олича взял шесть очков с «Тамбовом» и «Ротором», а теперь проиграл «Сочи». Три из четырех оставшихся матчей сезона – против конкурентов.

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Как играл с первой шестеркой: 6 из 24

• Победа над «Спартаком»

• Два поражения от «Локо»

• Два поражения от «Зенита»

• Победа над «Динамо»

• Два поражения от «Рубина»

Оставшиеся матчи: «Спартак» (Г), «Уфа» (Д), «Краснодар» (Д), «Динамо» (Г).

«Динамо»

Аналогичный с ЦСКА список матчей: «Динамо» проведет три матча против прямых конкурентов и «Химок», которые входят в восьмерку. За весну «Динамо» проиграло только «Спартаку».

Как играло с первой шестеркой: 7 из 21

• Поражение от ЦСКА

• Разгром «Локо» (5:1)

• Поражение и ничья со «Спартаком»

• Победа и поражение с «Зенитом»

• Поражение от «Рубина»

Оставшиеся матчи: «Химки» (Д), «Рубин» (Г), «Локомотив» (Г), ЦСКА (Д).

«Рубин»

«Рубин» начал весну с побед над «Спартаком» и «Зенитом» и после окончания зимней паузы ни разу не сыграл вничью. Единственное поражение – от «Химок». И да, «Рубин» закончит сезон против двух команд из четверки худших.

Как играл с первой шестеркой: 18 из 27

• Два поражения от «Локо»

• Две победы над «Зенитом»

• Победа над «Динамо»

• Две победы над ЦСКА

• Победа и поражение со «Спартаком»

Оставшиеся матчи: «Краснодар» (Д), «Динамо» (Д), «Арсенал» (Г), «Ротор» (Д).